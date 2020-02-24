Realme تُشوق لقدوم ساعة ذكية وإسوارة للياقة البدنية، وتكشف عن خطهها لأجهزة IoT

فاطمة أيت طالب - دبي - إلى جانب الهاتف Realme X50 Pro 5G، قامت شركة Realme كذلك بالتشويق مرة أخرى لإسوارة اللياقة البدنية الخاصة بها. وأكدت لنا الشركة الصينية رسميًا أن إسوارة اللياقة البدنية هذه ستصل في اليوم الخامس من شهر مارس المقبل. وبالإضافة إلى ذلك، تخطط العلامة التجارية أيضًا لتقديم ساعة ذكية خاصة بها كجزء من إستراتيجية الشركة للمضي قدمًا في قطاع إنترنت الأشياء ( Internet Of Things ).

تخطط شركة Realme لتلبية إحتياجات ثلاث فئات مميزة من المنتجات، وهذه الفئات الثلاثة هي فئة المنتجات الشخصية والمنتجات المنزلية ومنتجات السفر. تتضمن فئة المنتجات الشخصية سماعات إلغاء الضوضاء والساعات الذكية وإسوارات اللياقة البدنية.

تشمل المنتجات المنزلية القادمة التلفزيونات الذكية ومكبرات الصوت ومكبرات الصوت الذكية والأجهزة المنزلية الذكية بما في ذلك مقياس ذكي للوزن والمكانس الآلية. سيتم الكشف عن هذه المنتجات في الربع الثاني من هذا العام بالهند.

ستنمو قائمة منتجات السفر من شركة Realme لتشمل حقائب سفر جديدة وحقائب ظهر والملابس والبطاريات المحمولة، فضلا عن المزيد من الملحقات الأخرى.