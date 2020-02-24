هواوي تعلن عن حاسوبها MatePad Pro مع دعم 5G والشحن العكسي

أعلنت شركة هواوي اليوم الاثنين عن نسخة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وتأتي ببعض التحسينات على حاسوبها اللوحي (ميت باد برو) MatePad Pro الذي أُعلن عنه أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ويمتاز الحاسوب، الذي يحتوي بطارية بسعة 7,250 ميلي أمبير/ساعة، بأنه يدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 40 واط، والشحن اللاسلكي السريع باستطاعة 15 واط، كما يدعم تقنية الشحن العكسي باستطاعة 7.5 واط، التي تتيح شحن الهواتف الذكية الأخرى. كما أنه يأتي مع قلم إلكتروني يتصل معه مغناطيسيًا، ويبدأ شحن القلم بمجرد وصله بالحاسوب.

ووفقًا لهواوي، فإن (ميت باد برو 5جي) MatePad Pro 5G هو أول حاسوب لوحي دعم ميزة الشحن العكسي، كما أنه يمتاز بدعم عكس شاشة الهاتف الذكي، وذلك على غرار ما توفره الحواسيب الشخصية. وتدعم تقنية الشحن العكسي شحن لوحة المفاتيح، وسماعات الأذن، فضلًا عن الهواتف الذكية لاسلكيًا.

ويمتاز الحاسوب اللوحي الجديد من الشركة الصينية – الذي يهدف إلى منافسة حواسيب (آيباد برو) iPad Pro من آبل، و(جالاكسي تاب إس6) Galaxy Tab S6 من سامسونج – بكاميرته الأمامية التي تأتي ضمن الشاشة على غرار بعض الهواتف الذكية التي أطلقت خلال الأشهر الماضية.

ويقدم (ميت باد برو 5جي) شاشة من نوع (أمولد) AMOLED بقياس 10.8 بوصات وبدقة 2560×1600 بكسل مع نسبة أبعاد 16:10. وتقول هواوي: إن الحواف لا تتجاوز 4.9 ميليمترات، الأمر الذي يجعل الشاشة تغطي نحو 90% من واجهة الحاسوب. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل. وهناك مكبر صوت رباعي.

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ويحتوي الجهاز – الذي يزن 460 جرامًا ويأتي بسماكة 7.2 ميليمترات – على أحدث معالجات هواوي (كيرين 990)، ويقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت. ويأتي الحاسوب بطرازين: الأول يدعم شبكات (واي فاي) فقط، والآخر يدعم شبكات الجيل الرابع LTE.

ويمتلك (ميت باد برو 5جي) كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وهو يعمل بواجهة المستخدم EMUI 10 القائمة على نظام التشغيل أندرويد 10، ولكنه يفتقر إلى خدمات وتطبيقات جوجل لأنه يأتي في ظل العقوبات الأمريكية المستمرة على هواوي.

وكي يستهدف منافسة الحواسيب اللوحية القوية، فإن (ميت باد برو 5جي) يدعم استخدامه مع لوحة مفاتيح خارجية ليقدم تجربة الحاسوب المحمولة مع إمكانية تشغيل أكثر من تطبيق معًا.

وتقول هواوي: إن الحاسوب اللوحي سوف يُطلق في الأسواق العالمية اعتبارًا من شهر نيسان/ أبريل القادم بسعر 799 يوروًا مع ذاكرة (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت ودعم شبكات الجيل الخامس، وسيتوفر بسعر يبلغ 949 يوروًا مع ذاكرة (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 512 جيجابايت.

يُذكر أيضًا أن الشركة ستطلق نسخة واي فاي فقط، والجيل الرابع 4G من الحاسوب أيضًا، وبذلك بسعر 549 يوروًا لنسخة واي فاي مع ذاكرة (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، وبسعر 749 يوروًا مع ذاكرة (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت. أما نسخة 4G، فستتوفر بسعر يبدأ من 599 يوروًا مع ذاكرة (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، وبسعر 699 يوروًا مع ذاكرة (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت.

ويمكن شراء ملحقات الهاتف منفصلة، وذلك بسعر 39 يوروًا للغلاف، وبسعر 99 يوروًا للقلم الإلكتروني M-Pencil، وبسعر 129 يوروًا للوحة المفاتيح الذكية Smart Keyboard، وبسعر 39 يوروًا لغلاف Folio Cover.