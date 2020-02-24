شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام تجعل إزالة المتابعين غير المرغوب فيهم أكثر بساطة على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المسربة الشهيرة جين مانشون وونغ عن وجود عدد من المميزات الجديدة القادمة لتطبيق مشاركة الفيديو "إنستجرام"، والتى ستأتى بشكل خاص لمستخدمي أندرويد، حيث أشارت إلى أنه سيكون بمقدور مستخدمي التطبيق على المنصة المملوكة لجوجل إزالة المتابعين مباشرةً من ملفهم الشخصي على إنستجرام.

وبحسب موقع phonearena الهندى ففيجب الإشارة إلى أن هذه الميزة متاحة لمستخدمي iOS بالفعل وأنها كانت موجودة لفترة معينة من الوقت، لكنها لم تكن متاحة لمستخدمي هواتف أندرويد، حيث كان ينبغي على المستخدمين على هذا النظام عندما يرغبون في إزالة متابع أو شخص مزعج، فيجب عليهم البحث عنه في قائمة المتابعين الخاصة به وإزالته من هناك، أو حظر المتابعين وإلغاء حظره.

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وبحسب التقرير، فتتيح لك الميزة الجديدة إزالة الشخص من متابعيك عند زيارة ملفهم الشخصي، وتؤكد لقطة شاشة من Wong أنهم لن يتلقوا إشعارًا بإزالتها، لكن لسوء الحظ، ليس من المعروف متى ستصل هذه الميزة لكافة مستخدمي أندرويد حول العالم.

يذكر أن إنستجرام طرح مؤخرا ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تصنيف المتابعين إلى قسمين وهم "المتابعون الأكثر ظهورا في الصفحة الرئيسية"، و" المتابعون الذين يكون التفاعل معهم قليلا"، حيث أوضحت خدمة انستجرام أنه يمكن للمستخدمين من خلال هذه الميزة الجديدة إدارة حالة المتابعة أو الإشعارات أو كتم الحسابات غير المرغوب بها.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقال إنستجرام في بيان له: "تركز انستجرام في الواقع على تقريب المستخدمين من الآخرين والأشياء التي تهمهم – ولكننا نعرف أن اهتماماتهم وعلاقاتهم قد تتطور مع الوقت"، وأضافت الخدمة: "سواء تخرجت، أو انتقلت إلى مدينة جديدة، أو أصبحت مهووسًا باهتمام جديد ووجدت من يشاطرك ذلك، فإننا نريد أن نسهل عليك إدارة الحسابات التي تتابعها على إنستجرام على نحو يجعلها تمثل اتصالاتك واهتماماتك الحالية خير تمثيل".