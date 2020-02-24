تكنولوجيا: هواوي تكشف النقاب عن جهاز MediaPad Pro 5G اللوحي برقاقة Kirin 990 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني عن جهاز MediaPad Pro 5G اللوحي اليوم، الذي ينطلق برقاقة معالج Kirin 990 5G، مع تقنية الشحن اللاسلكي السريع، وسعر يبدأ من 800 يورو.

يتميز جهاز MediaPad Pro 5G اللوحي برقاقة معالج Kirin 990 5G التي ترتكز على دقة تصنيع 7 نانومتر، والتي تأتي بمودم 5G مدمجة، كما تدعم الرقاقة سرعة تحميل 10 مرات أفضل مقارنة بشبكات 4G، لذا يدعم الجهاز تجربة ألعاب سحابية بآداء أعلى.

ويدعم جهاز MediaPad Pro 5G اللوحي ميزة الشحن اللاسلكي بقدرة 27W، بينما يأتي الشحن السلكي بقدرة 40W وهي نفس قدرة الشحن المميزة للإصدار الرئيسي MediaPad Pro، كما يدعم الإصدار الجديد الشحن العكسي أيضاً.

ويتميز جهاز MediaPad Pro 5G اللوحي بحجم شاشة 10.8 إنش، بدقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، بكثافة عرض 280 بيكسل لكل إنش، أيضاً يدعم الجهاز اللوحي تغطية من ألوان DCI-P3، كما يتميز تصميم الجهاز بإطارات نحيفة بسماكة 4.9مم، وتشغل الشاشة 90% من إطار الجهاز اللوحي.

Advertisements

جهاز MediaPad Pro 5G يضم نظام تشغيل Android 10 مع واجهة EMUI 10، كما يدعم فصل الشاشة لتشغيل اثنان من التطبيقات في الوقت الفعلي، حيث يدعم عدد كبير من التطبيقات الآن ميزة تعدد المهام في الشاشة.

أيضاً تقدم هواوي اثنان من الإكسسوارات لجهاز MediaPad Pro 5G اللوحي، مع لوحة مفاتيح وقلم stylus يدعم حتى 4000 مستوى من الضغط، كما يضم الجهاز اللوحي عدد 4 ميكروفونات، كما يدعم مساعد رقمي، ويأتي ميكروفون أخر لدعم إلغاء الضوضاء في مكالمات الفيديو، إلى جانب الكاميرة المميزة بدقة 13 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة بدقة 8 ميجا بيكسل.

جهاز MediaPad Pro 5G يتميز بسماكة 7.99مم، مع وزن 492 جرام، ومن المقرر أن يتوفر بألوان البرتقالي والأخضر، على أن يتوفر الجهاز بتقنية 5G بسعر يبدأ من 800 يورو للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت في السوق الأوروبي.

المصدر

اعلان





