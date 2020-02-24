هواوي تعلن رسميًا عن هاتفها القابل للطي الثاني Mate XS

أعلنت شركة هواوي اليوم الاثنين رسميًا عن ثاني هواتفها الذكية القابلة للطي (ميت إكس إس) Mate XS، الذي يأتي بعد نحو عام على إطلاق الهاتف الأول (ميت إكس) Mate X، كما أنه يأتي في ظروف صعبة تمر بها الشركة الصينية التي تعاني منذ شهر أيار/ مايو الماضي من عقوبات أمريكية أعاقت نموها.

وبالنظر إلى هاتف (ميت إكس إس) الجديد، يبدو أنه مماثل لهاتف (ميت إكس) الحالي، ولكن الشركة تقول: إن الجيل الجديد يقدم شاشة أشد متانةً، ثم إنه أُعيد تصميم المفاصل. وداخليًا، يحتوي الهاتف معالجًا أسرع، وهو: (كيرين 990) Kirin 990 بدلًا من معالج (كيرين 890).

ولأن العقوبات الأمريكية – التي تحظر على الشركات الأمريكية التعامل مع هواوي – ما تزال مستمرة، فإن الهاتف الجديد لن يدعم خدمات وتطبيقات جوجل، بالإضافة إلى تحديثات أندرويد. ومع ذلك، فإن الهاتف سيأتي بسعر باهظ يبلغ 2,499 دولارًا أمريكيًا، وسيُطرح اعتبارًا من الشهر القادم في الأسواق العالمية.

وقالت هواوي: إنها استخدمت هذه المرة بناءً (رباعي الطبقات) للشاشة على (ميت إكس إس)، مما يجعله أكثر تحملًا. مع ذلك، فإن الطبقات مصنوعة من البلاستيك، الأمر الذي يجعل هاتف سامسونج القابل للطي الأحدث (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip الوحيد في تقديم حماية مصنوعة من الزجاج.

Advertisements

وبرمجيًا، يمكن للهاتف الجديد عرض حتى 3 تطبيقات معًا، الأول يظهر على جانب الأيسر من الشاشة، والثاني على الجانب الأيمن، والثالث في نافذة عائمة. وما عدا ذلك، فإن الهاتف يقدم المواصفات الداخلية ذاتها لهاتف (ميت إكس)، بما في ذلك البطارية التي تأتي بسعة 4,500 ميلي أمبير/ ساعة، والكاميرات التي تأتي بدقة 40 ميجابكسل للرئيسية، و8 ميجابكسل للثانية، و16 ميجابكسل للثالثة، وحساس التصوير الثلاثي الأبعاد. أما الشاشة، فيبلغ قياسها 8 بوصات حين فتح الهاتف، وتُطوى نحو الخارج. ويبلغ قياسها 6.6 بوصات حين الطي.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وبخلاف هاتف (ميت إكس) الذي أُطلق في الصين فقط، تعتزم هواوي طرح هاتف (ميت إكس إس) الجديد في الأسواق العالمية بسعر 2,499 دولارًا أمريكيًا مع ذاكرة (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.