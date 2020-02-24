مواصفات و مميزات ريلمي اكس 50 Realme X50 5G و التعليق على السعر

هاتف Realme X50 5G هو هاتف فوق الإقتصادي من شركة ريلمي. هذا الهاتف يقع ضمن فئة سعرية فوق الإقتصادية و فوق المتوسطة من ناحية المواصفات. من ناحية السعر فهو في الفئة السعرية المتوسطة بشكل واضح. اعلنت عنه الشركة في حدث خاص بها على الإنترنت. بدون حضور لتجنب ازدحام عدد كبير من الناس. خوفاً من فيروس كورونا المنتشر هذه الفترة. الهاتف مميز. الهاتف يستحق الإهتمام. و هذا المقال هو التفاصيل التي تحب معرفتها عن هاتف Realme X50 5G الجديد

مواصفات Realme X50 5G

الهاتف Realme X50 5G المعالج Qualcomm Snapdragon 765 (7 nm) ثماني النواة (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver) الشاشة بحجم 6.57 بوصة من نوع IPS LCD بدقة 1080×2400 مميزات الشاشة تدعم حساسية لمس عالية تساوي 120Hz ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB أو 8GB او 12GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB او 256GB نوع ذاكرة التخزين الداخلية UFS 2.1 الكاميرات الخلفية رباعية الكاميرا الأساسية بدقة 64MP و فتحة عدسة f/1.8 الكاميرا الثانية بدقة 12MP و فتحة عدسة f/3.0 نوعها Telephoto للتقريب البصري الكاميرا الثالثة بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.3 نوعها Ultrawide الكاميرا الرابعة بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 نوعها عدسة Macro الكاميرات الأمامية Advertisements مزدوجة الكاميرا الأساسية بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.0 الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.2 نوعها Ultrawide البطارية بحجم 4200mah تدعم الشحن السريع بقدرة 30Watt

مميزات Realme X50 5G

الكاميرات

الكاميرات في هذا الهاتف قد رأيناها كثيراً. تركيبة كاميرات رباعية بعدة اوضاع تصوير مختلفة. تبدأ من الكاميرا الـ64MP التي تريد تقديم صوراً عالية الجودة و عالية الوضوح. خاصة في الإضائة العالية و الجيدة و النهارية. في الإضائة الضعيفة لن يكون وضع الـ64MP جيداً جداً. و لكن سيخرج صوراً جيدة. اضف الى ذلك هناك كاميرا Telephoto للتقريب البصري. مع كاميرا Ultrawide ستساعد على التقاط صور بزاوية واسعة بشكل جيد. مع كاميرا Macro للصور المصغرة ايضاً.

مع هذه الكاميرات الخلفية فهناك كاميرا امامية مزدوجة. الكاميرا الأمامية الأساسية تأتي بدقة 16MP و فتحة f/2.0 مع كاميرا Ultrawide بدقة 8MP و فتخة f/2.2 ستساعدك كمستخدم على ان تحصل على تجربة صور ذاتية مبهرة. الصور الذاتية التي تحصل عليها من الكاميرا تزعم شاومي انها ستكون مرضية و ممتازة الى حد كبير

دعم 5G و الاداء

ساجمع بين ميزتين في نقطة واحدة و ذلك بفضل المعالج الجديد Qualcomm snapdragon 765. هذا المعالج يأتي بدعم 5G بشكل افتراضي. لتحصل على شبكة هاتف محمول افضل و اقوى. و في نفس الوقت سرعات انترنت اعلى بكثير. المعالج يقدم ايضاً اداء فوق الممتاز. ما بين الأداء العال و الاداء المتوسط فالهاتف سيقدم لك الأداء الذي تحب و التجربة الكاملة التي تحبها. سيكون جيداً جداً في الأداء العال و الالعاب القوية و كذلك مع الأداء المتوسط. مع 12GB من ذاكرة الوصول العشوائي. تعني اتزان عال في الأداء

البطارية

آخر نقاط قوة الهاتف و اخر ميزاته البطارية. حجم البطارية 4200mah هو حجم بطارية اليوم الكامل. و من ثم هناك الشحن السريع بقدرة 30Watt. ستساعدك هذه القدرة على شحن الهاتف بنسبة 70% في نصف ساعة. مما يعني انك تستطيع استعمال هاتفك لوقت طويل مقابل وقت شحن اقصر. و هذه هي فكرة الشحن السريع اساساً. مع ذلك هناك حجم البطارية الكبير الذي سيحقق مصطلح بطارية اليوم الكامل التي يبحث عنها كل المستخدمين الآن.

عيوب Realme X50 5G

لا يوجد مدخل ذاكرة خارجية

لا يوجد مدخل سماعات 3.5mm

كنت افضل استعمال شاشة Super AMOLED

حساس البصمة بجانب الجهاز ليس مألوفا بالنسبة للجميع

سعر Realme X50 5G

سعر الهاتف هو 20 الف روبية. هاتف Realme X50 5G بهذا السعر يقع في فئة تحت 5000 جنيه مصري. حيث انه بتحويل العملة يبلغ سعر الهاتف 4330 جنيه تقريباً. هذا السعر ممتاز. يضعه في منافسة -محتملة- مباشرة مع هاتف Poco X2 الذي يحتمل ان يصدر بنفس السعر في مصر. هذه المنافسة تعطي لهاتف ريلمي الأفضلية في نقطتين. نقطة الأداء بفضل المعالج الأحدث و الأقوى. و نقطة دعم الـ5G التي هي بالنسبة لمصر مبكرة و افضل من ان تأتي متأخرة. التجربة هي الحاكم الأساسي في التفوق هنا بسبب تقارب الهاتفين بشكل كبير. فمن سيقدم افضل قيمة مقابل سعر ؟