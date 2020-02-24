Sony تطلق الإعلانات الترويجية الأولى لهواتفها الذكية الجديدة، بما في ذلك Xperia 1 II

فاطمة أيت طالب - دبي - كما رأيتم معنا جميعا على الأرجح، فقد قامت شركة Sony صباح اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف الرائد الجديد Xperia 1 II، فضلا عن هاتفين آخرين يحملان الأسماء Xperia 10 II و Sony Xperia Pro. وفي حالة إذا كنتم مهتمين بمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذه الهواتف، فتفضلوا بزيارة هذه المقالات المفصلة هنا وهنا وهنا.

كما جرت العادة دائمًا مع كل هاتف جديد يتم الإعلان عنه، فقد قامت شركة Sony الآن بإطلاق مجموعة من الإعلانات الترويجية في قناتها الرسمية على اليوتيوب تسلط فيها الضوء على أهم الميزات التي تتسم بها هواتفها الذكية الجديدة، على الرغم من أن معظم هذه الفيديوهات الترويجية تسلط الضوء على الهاتف Xperia 1 II، وهذا ليس مستغربًا بالنظر إلى أنه يمثل الهاتف الرائد الجديد للشركة. عموما، يمكنكم إلقاء نظرة على هذه الإعلانات الترويجية أدناه :

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