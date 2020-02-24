لينوفو تسجل أداءً قياسيًا للربع الثالث بلغ 14.1 مليار دولار

أعلنت مجموعة لينوفو عن تحقيق المجموعة مستوى قياسي لإيرادات الربع الثالث بلغ 14.1 مليار دولار وذلك للربع العاشر على التوالي من النمو السنوي، ونما الدخل قبل احتساب الضريبة بنسبة 11 ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إلى 390 مليون دولار أمريكي كما ارتفع صافي الدخل بنسبة 11 ٪ على أساس سنوي مسجلاً 258 مليون دولار أمريكي، وبلغ العائد الأساسي للسهم الواحد في الربع الثالث 2.16 سنت أمريكي.

وقال يانج يوانكينج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة لينوفو: “على الرغم من حالة عدم اليقين الجيوسياسي ونقص الإمدادات على مستوى القطاع خلال الربع المنصرم، إلا أننا تمكنّا من تسجيل أداء قياسي مع تحقيق التوازن الجغرافي والتميز التشغيلي والتنفيذ القوي للاستراتيجية، تكلل بوصول إيرادات المجموعة وإيرادات ما قبل الضريبة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وتشكل هذه العوامل الأساسية دافعاً لنا لاغتنام فرص التحول التكنولوجي ودفع النمو المستدام، كما تساعدنا أيضاً في التصدي للتحديات التي نواجهها اليوم”.

لينوفو والعوامل الاقتصادية العالمية

برزت العديد من التحديات التجارية على مستوى القطاع خلال الربع المنصرم، منها حالة عدم اليقين الجيوسياسي المتواصلة، ونقص إمدادات المكونات، وفي الفترة الأخيرة ظهور فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد، تبقى أولوية العمل في ضمان صحة ورفاه العاملين في شركة لينوفو، ومواصلة التصنيع وإعادة بناء القدرات، ومساعدة العاملين على احتواء تفشي المرض، وتواجه لينوفو بعض القيود والتأخير على المدى القصير حيث يتم إعادة سلسلة الإمداد مرة أخرى بعد تمديد إغلاق المصنع بسبب العام الصيني الجديد، ونتيجة لذلك، ستستفيد المجموعة من توازنها الجغرافي وتميزها التشغيلي وقوتها في إدارة سلاسل التوريد المعقدة عبر بصمة تصنيع عالمية والتنفيذ الدقيق لاستراتيجيتها من أجل التصدي للتحديات.

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مجموعة الأعمال

تواصل مجموعة الأجهزة الذكية من لينوفو قيادة الأداء القوي للشركة، وسجلت مجموعة أجهزة الحاسب والأجهزة الذكية، إحدى وحدتي أعمال مجموعة الأجهزة الذكية، إيرادات بقيمة 11.1 مليار دولار أمريكي، وإيرادات قبل احتساب الضرائب قدرها 684 مليون دولار أمريكي، وهامش ربح قبل اقتطاع الضرائب يبلغ 6.2٪.

وأظهرت هذه النتائج القياسية قدرات أداء الشركة على المستوى العالمي، خاصة في التصدي إلى النقص الكبير والديناميكي في وحدة المعالجة المركزية على مستوى القطاع.

وعلى نطاق أجهزة الحاسب الشخصية، رسخت الشركة مكانتها بشحنات عالية قياسية، متفوقة على السوق المتنامية بحوالي نقطتين مئويتين، وأنهت أيضاً العام في المرتبة الأولى بحصة بلغت 24.3٪، بزيادة 1.6 نقطة على أساس سنوي.

وواصل حجم المنتجات ذات النمو المرتفع والفئات المتميزة مثل أجهزة الحاسب الخاصة بالعمل (ورك ستيشن)، والأجهزة النحيفة والخفيفة (ثين آند لايت)، والأجهزة المخصصة للتصميم الجرافيكي والألعاب الإلكترونية وأجهزة Chromebook، نموها بأرقام مضاعفة وتجاوزت السوق بشكل كبير على أساس سنوي.

مع استمرار التحديات وبالنظر إلى المستقبل تبقي ثقة لينوفو من قدرة تميزها التشغيلي على دفع النمو المتميز إلى السوق وقيادة القطاع بالربحية، وبالإضافة إلى ذلك، تسعى لينوفو إلى تسخير الابتكار لدفع عجلة النمو، كما يتضح من ثينك بوك بلس الذي أعلنت عنه في الفترة الأخيرة مع شاشة الحبر الإلكتروني العلوية، والحاسب المحمول ثينك باد X1 فولد بالشاشة القابلة للطي وأول جهاز حاسب 5 جي في العالم (يوغا 5جي).

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وسجلت مجموعة أعمال الهواتف المحمولة، وحدة الأعمال الثانية لمجموعة الأجهزة الذكية، أرباحاً مرتفعة للربع الخامس على التوالي، وفي سوق الشركة الرئيس في أمريكا اللاتينية، تجاوز حجم لينوفو السوق بنحو 19 نقطة، مع تحسن هامش الربح قبل اقتطاع الضرائب ليصل إلى 5.8٪.

وستواصل أعمال الهاتف المحمول تعزيز الربحية مع دفع النمو في أسواق جديدة، بالإضافة إلى ذلك، يشير جهاز موتورولا رازر الذي تم إطلاقه منذ فترة إلى إعادة دخول الشركة إلى القطاع المتميز، وهو قطاع السوق الذي سيكون محور التركيز المستمر في المستقبل.

وشهدت مجموعة مراكز البيانات نمو شحنات الخوادم بنسبة 18٪ على أساس سنوي، بينما حافظت إيرادات المجموعة على ثباتها على أساس سنوي مدفوعة بالانخفاض الحاد في أسعار المكونات الذي أدى إلى انخفاض متوسط أسعار النظام، فيما تحسنت الربحية.

حققت الإيرادات غير الفائقة أعلى إيرادات خلال أربع سنوات وسجلت نمواً بنسبة 16٪ تقريباً، مع ارتفاع إيرادات السوق الصينية وحدها بنسبة 46٪ على أساس سنوي.

وشهدت البنية التحتية لجودة البرامج والتخزين نمواً في الإيرادات على مدار العام يزيد عن 40٪، ومن المتوقع أن يتحقق النمو في المستقبل في جميع المجالات، لا سيما من الخوادم ووحدات التخزين والبنية التحتية لجودة البرامج وتقنيات الحوسبة عالية الأداء والبرامج والخدمات حيث تركز المجموعة على زيادة تنوع العملاء وتوسيع القنوات غير المباشرة.

نمو التحول الذكي عامل محفّز للمجموعة

واصلت استراتيجية لينوفو لأعمال التحول الذكي في إظهار قوة دفع قوية كمحفز للنمو طويل الأجل للمجموعة، وتجاوزت إيرادات البرمجيات والخدمات حاجز المليار دولار أمريكي في الربع الأول للمرة الأولى، حيث نمت بنسبة 41 ٪ على أساس سنوي، وتسهم الآن بنسبة 7٪ من إجمالي إيرادات المجموعة.

وفي Smart IoT، تضاعفت الإيرادات بأربعة أضعاف تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 90 مليون دولار أمريكي، ويعود ذلك إلى النمو في تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وSmart Home وSmart Office.

ونمت إيرادات البنية التحتية الذكية بأكثر من 50٪ على أساس سنوي مدفوعة بالبنية التحتية المحددة للبرامج والوظائف الافتراضية للشبكة، وتضاعفت عائدات Smart Vertical نتيجة للنمو الثلاثي من إيرادات مجموعة أعمال البيانات الذكية وحلول مجموعة أجهزة الحاسب والأجهزة الذكية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم.