شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ستيف جوبز.. 5 ابتكارات أخرجها عملاق "وادى السيلكون" للنور غيرت العالم.. ما هى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الاثنين الموافق 24 فبراير، الذى 65 لميلاد ستيف جوبز مؤسس شركة أبل وواحد من أكثر الشخصيات نفوذاً فى عالم التكنولوجيا، وذلك بعد مرور 9 سنوات على وفاته، وبهذه المناسبة حيث ولد ستيف جوبز فى نفس اليوم 24 فبراير من العام 1955، نتعرف من خلال هذا التقرير على الإرث الذى خلفه لنا عملاق وادى السليكون.

وعلى الرغم من أن جوبز لم يكن لديه الكثير من الخبرة أو التعليم فى مجال التصميم والهندسة، فقد وصفه فى سيرة حياته الرسمية، والتر آيزاكسون، بأنه مدمن المخدرات، أو شخص قام بتعديل واتقان الأجهزة التى اخترعها بالفعل، إلا أن اسمه من بين مؤلفين لا يزيد عن 323 براءة اختراع فى سجل الولايات المتحدة، وهنا نستعرض بعض الأفكار من ولاية كاليفورنيا التى خرجت للنور على يد ستيف جوبز، وأحدثت ثورة فى عالم التكنولوجيا، حسب تقرير نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، فى نسختها الإنجليزية.

1- الطباعة الرقمية

يمكن اعتبار ستيف جوبز والد الطباعة الرقمية.. فهل هذا المنتج كان أحد ابتكارات رجل الأعمال الأسطورى؟، فى أوائل سبعينيات القرن العشرين، درس فى فن الكتابة باستخدام كلمات جميلة فى جامعة ريد.

وقال جوبز - خلال خطابه الشهير لطلاب جامعة ستانفورد - "لقد تعلمت الكثير عن الخطوط serif و sans serif ، والمسافات المتغيرة بين الحروف، ما يجعل الطباعة العظيمة رائعة حقًا.. كانت جميلة جدًا، من وجهة نظر تاريخية وفنية، بطريقة لا يمكن للعلم التقاطها ووجدتها رائعة".

وفى عام 1972، التقى جوبز بمعلم الخط وأيضاً راهب ترابيست، روبرت بالادينو، الذى ألهمه بتضمين مصادر متعددة على جهاز Mac الأول، وقال جوبز "كان أول جهاز كمبيوتر به حروف جميلة"، وأضاف رجل الأعمال، أنه "نظرًا لأن Windows لم يفعل شيئًا أكثر من نسخ نظام التشغيل Mac، فمن المحتمل ألا يكون هناك جهاز كمبيوتر شخصى لديه الآن".

2- الماوس "الفأرة"

على الرغم من أن شركة Xerox كانت أول شركة تطلق جهاز الكمبيوتر مع الماوس، إلا أن ستيف جوبز هو الذى تمكن من الترويج لهذا الجهاز بما جعله فى متناول الجميع، وقد أصر رجل الأعمال الأسطورى على فكرة أن الماوس يجب أن يكون مزودًا فقط بزرًا، بالإضافة إلى تصميم دائرى أكثر من النماذج الأولى، ومع ذلك، فإن مصممى Apple قد ذهبوا أبعد من ذلك، بحيث لا تحتوى أزرار فى الماوس الأكثر تقدماً على أجهزة Mac.

3- شاشة تعمل باللمس

اخترع الباحث الأمريكى صموئيل هيرست، أول شاشة تعمل باللمس فى السبعينيات، مما سمح للمستخدم بالتفاعل مع الواجهة بمجرد لمس سطح الشاشة بإصبعك.

ومع ذلك، كانت شركة ستيف جوبز، من بين أول من أدخل هذه التكنولوجيا إلى الأجهزة المحمولة، وفى عام 1993، أطلقت شركة أبل كمبيوتر محمول يسمى نيوتن، مزود بقلم رصاص، رغم ما أثبته المشروع من فشل مالى.

وتحظى Apple بشعبية كبيرة فى ابتكار نسخة أكثر تقدماً من هذه التكنولوجيا، الشاشة متعددة اللمس، لكن تصريحات ستيف جوبز، خلال عرض أول جهاز iPhone فى عام 2007، بأن شركته "اخترعت" اللمس المتعدد"، أثبتت أنها غير مؤكدة.

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الحقيقة هى أن Apple حصلت على شركة Fingerworks فى عام 2005، والتى طورت العديد من التقنيات فى هذا المجال منذ عام 1999، كما أنها لم تكن أول من تسوق منتجًا بشاشة متعددة اللمس، وفى عام 2005، أطلق French JazzMutant وحدة تحكم موسيقى مع شاشة تعمل باللمس شفافة تتيح التلاعب بعشرة أصابع فى وقت واحد.

4- أول "تابلت" جماهيرى

خلقت شركة جوبز أيضًا سوقًا جديدًا، سوق الأجهزة اللوحية، وأول جهاز محمول من نوعه تم إطلاقه فى السوق هو iPad، وتم تقديمه للجمهور فى 27 يناير 2010، وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث تم بيع أكثر من 28 مليون وحدة فى الشهرين الأولين.

هذا الجهاز الشائع - الذى يسمح بتصفح الإنترنت وقراءة الكتب والتقاط الصور والاستماع إلى الموسيقى - يستخدم أيضًا بنشاط فى المؤسسات التعليمية، وأصبح الجهاز اللوحى الثورى آخر مشروع رئيسى من إخراج ستيف جوبز وقدمه شخصيًا.

5- "iPod" جهاز عشاق الموسيقى

فى أكتوبر 2001، ظهرت تحفة وظائف أخرى هى مشغل الصوت المحمول فى iPod، وبعد ثلاث سنوات، أصبح الجهاز أنجح منتج للشركة، حيث تم بيع أكثر من 4.4 مليون وحدة.

وقالت الشركة "اخترعت شركة أبل فئة جديدة من مشغلات الموسيقى الرقمية التى تسمح لك بوضع مجموعتك الموسيقية بالكامل فى جيبك حتى تتمكن من الاستماع إليها أينما كنت.. مع iPod، لن تكون تجربة الاستماع إلى الموسيقى هى نفسها".

وفى عام 2003، ظهر مكمل مثالى لجهاز iPod، هو متجر للموسيقى عبر الإنترنت يسمى iTunes، والذى سمح للمستخدم بشراء الأغانى بأقل من دولار.