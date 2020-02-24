شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يستعين بالمشاهير لمكافحة إدمان الهواتف والحد من استخدام التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع "ديلى ميل" البريطاني، أن تطبيق تيك توك بدأ في حث مستخدميه عن الابتعاد بعض الشىء عن التطبيق والتوقف عن استخدامه لساعات طويلة، في محاولة لكبح إدمان الهاتف الذكي، ولإجراء ذلك قرر التطبيق الصينى الاستعانة بعدد من المؤثرين، الذين لديهم الملايين من المتابعين، لإنشاء مقاطع فيديو يتم نشرها وترويجها بواسطة حساب @TikTokTips ، والذي يتم تشغيله بواسطة الموقع.

وتتميز مقاطع الفيديو بمناشدات جادة من مشاهير الإنترنت يتحدثون بها عن فوائد تسجيل الخروج من التطبيق وإيقاف استخدام الهاتف، وتقديم الاقتراحات للمستخدمين حول ما يمكن فعله بعيدا عن الهاتف.

تعد مقاطع الفيديو جزءًا من مبادرة يديرها التطبيق، والتي أطلق عليها "أنت تحت السيطرة"، ومن بين المؤثرين الذين تم توظيفهم جابي إروين وألان تشيكين تشاو وجيمس هنري وكوسيت ريناب.

وقالت مستخدمة تدعى Leanna أن هذه الحملة لا تشبه أي شيء تم إطلاقه على انستجرام أو يوتيوب، إذ قالت: "إنه أمرمثير للاهتمام لأنني لم أر أي منصة أخرى تفعل شيئًا كهذا، إذ أبقى على تيك توك ساعتين على الأقل في اليوم، وأعتقد أنه كان أمرًا مضحكًا ونوعًا من اللطف بأن يهتموا ويفعلوا ذلك"..

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ويحظى تيك توك بشعبية كبيرة لدى الأطفال والشباب بسبب المحتوى السهل الذي يتخصص فيه التطبيق، لذا قد تكون هذه الحملة الأخيرة التى أطلقها التطبيق لتشجيع المستخدمين على تقييد وقت الشاشة هي محاولة تجنب الأخطاء السابقة لبعض المنافسين الأقدم، إذ تعرض موقع يوتيوب لرد فعل عنيف بسبب افتقاره إلى الاستعداد لمكافحة الإدمان، وخاصة بين الأطفال، إذ يعتمد كلا من يوتيوب و تيك توك على المستخدمين الذين يتصفحون الموقع بانتظام وللفترات الطويلة من الوقت.

وتنتشر حملات تثقيف المستخدمين في جميع أنحاء الصناعة، حيث يتم تطويرعدد لا يحصى من التطبيقات التي تتعقب وتراقب وقت الشاشة، فى محاولة لمكافحة الإدمان.