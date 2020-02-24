شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تطالب شبكات فيس بوك وتيك توك ويوتيوب بإزالة هذه الفيديوهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت الحكومة الهندية من منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بما في ذلك TikTok وYouTube وTwitter وFacebook وShareChat أن تقوم بإزالة مقاطع فيديو لما يُعرف بتحدي 'skull-breaker’، والذي أدى إلى إصابات خطيرة في الرأس بين الطلاب في جميع أنحاء العالم.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد بدأ تحدي وسائل التواصل الاجتماعي، الذي حظي بشعبية على تطبيق الفيديو القصير TikTok، بثلاثة أشخاص يقفون جنبًا إلى جنب، على ما يبدو على استعداد للقفز في الهواء مرة واحدة، ومع ذلك، يحاول الشخصان على كلا الجانبين أسقاط الساقين من أسفل الشخص الموجود في الوسط، مما يجعله يسقط.

وقد حذر الأطباء من أن السقوط الحر يمكن أن يؤدي إلى إصابات في الرأس وكسور في المفاصل وحتى كسر جمجمة الشخص، وفي تقرير استشاري الأسبوع الماضي، قالت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (MeitY) إنها تتوقع أن تقوم منصات التواصل الاجتماعية بإزالة مقاطع الفيديو هذه وتحذر المستخدمين من تجنب هذه الأعمال.

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كما طلبت من منصات التواصل الاجتماعي نشر حملة توعية على الإنترنت لمساعدة المستخدمين على تجنب مثل هذه الأعمال الخطيرة، حيث نشأ التحدي على TikTok ولكنه انتشر بسرعة إلى منصات أخرى، حيث شارك المستخدمين مقاطع الفيديو من منصة الفيديو القصيرة الصينية، فيما تلقت علامة الهاشتاج #skullbreakerchallenge ما يصل إلى 4.8 مليون مشاهدة على المنصة الشعبية.

فيما أشار الاستشاري إلى المبادئ التوجيهية الوسيطة لقانون تكنولوجيا المعلومات، والذي يتطلب من المنصات مراعاة الحرص الواجب وإبلاغ مستخدميها بعدم استضافة وعرض وتحديث المعلومات الضارة والمعارضة، والتي تؤثر على القاصرين، فيما كشفت منصة TikTok أنها أزالت الفيديوهات لأنها انتهكت إرشادات مجتمع الشركة.