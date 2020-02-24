Realme تكشف النقاب رسميًا عن الهاتف Realme X50 Pro 5G مع ست كاميرات، والمعالج SD865

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Realme بالكشف عن أول هاتف ذكي لها يدعم شبكات الجيل الخامس 5G في شهر يناير الماضي، ولكن قررت الشركة الآن الدخول إلى قطاع الهواتف الذكية الراقية مع هاتف رائد حقيقي جديد يُدعى Realme X50 Pro 5G. هذا الهاتف الجديد يأتي مع المعالج Snapdragon 865، ومع بطارية تدعم الشحن السريع بقوة 65W.

الهاتف Realme X50 Pro الجديد يضم شاشة Super AMOLED بحجم 6.44 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz ومحمية بطبقة Gorilla Glass 5 مع العلم بأن هذه الشاشة تأوي أيضًا مستشعر بصمات الأصابع الذي تقول شركة Realme بأنه سريع لدرجة يمكنه فيها فتح الهاتف في غضون 0.27 ثانية.

بغض النظر عن المعالج Snapdragon 865 ومودم 5G، فالهاتف Realme X50 Pro 5G الجديد يأتي كذلك مع ما يصل إلى 12GB من الذاكرة العشوائية LPDDR5، ومع ما يصل إلى 256GB من الذاكرة الداخلية UFS 3.0، كما أنه يضم بطارية بسعة 4200mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W مما يسمح بإعادة شحن هذه البطارية بالكامل في غضون 35 دقيقة فقط أو 60 في المئة منها في غضون 20 دقيقة.

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الهاتف Realme X50 Pro الجديد يضم كذلك أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية، وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا المقربة. وبالنسبة للكاميرا الرابعة والأخيرة، فهي تعمل على إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات في الخلف، فالهاتف Realme X50 Pro 5G الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية.

Realme X50 Pro 5G يضم كذلك مكبرات صوتية مزدوجة، ورقاقة NFC، فضلا عن نظام للتبريد لإبقاء حرارة الهاتف في مستوى مثالي للحفاظ على إستقرار الأداء. وكما تتوقعون جميعًا على الأرجح، فالهاتف Realme X50 Pro 5G الجديد يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة Realme UI التابعة للشركة.

الهاتف Realme X50 Pro 5G سيُعرض للبيع باللونين الأخضر والأحمر، وسيُكلف 599 يورو لنسخة 8GB/128GB، ونحو 669 يورو لنسخة 8GB/256GB، في حين ستُكلف نسخة 12GB/256GB نحو 749 يورو.