الإعلان رسميًا عن الهاتف Xperia 10 II مع شاشة OLED بحجم 6 إنش، وبطارية أكبر

فاطمة أيت طالب - دبي - في نفس الحدث الذي كشفت فيه عن الهاتفين Xperia 1 II و Xperia Pro، قامت شركة Sony كذلك بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xperia 10 II، وهو الهاتف الذي يأتي من الشركة اليابانية ليحل محل الهاتف Xperia 10 في سوق الهواتف الذكية المتوسطة.

الهاتف Xperia 10 II الجديد يضم شاشة OLED بحجم 6 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 665، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 3600mAh تدعم الشحن السريع.

الهاتف Xperia 10 II الجديد يضم كذلك ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المُقربة. وفيما يخص الكاميرا الأمامية، فهي تمتاز بدقة 8 ميغابكسل. وكما هو الحال مع هواتف Xperia الأخرى، فالهاتف Xperia 10 II الجديد يحمل شهادة IP68 مما يعني أنه مقاوم للماء والغبار، ويأتي مسبقًا كذلك مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.





ووفقا لشركة Sony، فقد ذكرت أن الهاتف Xperia 10 II الجديد يُعتبر أخف وزنًا من الهاتف Xperia 10 الحالي بنحو 10 في المئة، ويحمل بطارية أكبر بنسبة 25 في المئة، كما أنه سيصل إلى السوق باللونين الأسود والأبيض. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Xperia 10 II سيُعرض للبيع في ربيع هذا العام بسعر لم يتم الكشف عن حتى الآن.