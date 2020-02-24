شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وفاة ينس نيجارد مصمم رمز لعبة "ليجو" الشهيرة عن 78 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى الدنماركى ينس نيجارد نودسن، مصمم أشهر تمثال صغير مصنوع من مكعبات "ليجو" والذى بات رمزا لها، عن عمر يناهز 78 عاما.

وقال نيلس ميلان ، صديق المتوفي، لـ"فرانس برس" إن نودسن توفى عن عمر (78 عاما) على ساحل الدنمارك الغربي، مضيفا: "كان يتمتع بمخيلة رائعة وكان رأسه يزخر بالأفكار".

وعمل نودسن لدى شركة "ليجو" منذ عام 1968، ورسم فى السبعينات تمثالاً صغيراً برجلين وذراعين متحركين طرح عام 1978، وحينها قررت الماركة استخدامه مع معالم محايدة على الوجه من دون ذكر جنسه أو عرقه من أجل إطلاق العنان لمخيلة الأطفال.

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وقالت أرملته ماريان نيجارد نودسن، لمحطة "تى فى 2" التلفزيونية: "صمّم هذا التمثال الصغير ليبث الحياة فى المنازل".

وتم تأسيس مجموعة "ليجو" عام 1932 وكان عدد العاملين فيها يزيد عن 17 ألفاً فى نهاية العام 2018. وتقوم اللعبة على تركيب لبنات وقد أطلقت بشكلها الحديث العام 1958.

وتم إنشاء لعبة الليجو أول مرة فى الدنمارك و كانت هذه اللعبة فى البداية عبارة عن قطع من البلاستيك الملونة المتشابكة التى يمكن تجميعها وإعادة تجميعها فى عدد من الاحتمالات اللانهائية. و مع مرور السنوات .

كما اكتسبت ليجو شعبية كبيرة جدا لدى الأطفال من جميع بقاع العالم، مما دفع الشركة المصنعة لليجو فى النهاية إلى دمج منتجاتها و المناهج التعليمية للسماح للمعلمين باستخدامها فى صفوفهم.