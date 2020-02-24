تكنولوجيا: Realme تكشف النقاب عن هاتف Realme X50 Pro 5G بقدرة شحن 65W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Realme عن هاتف Realme X50 Pro 5G الذي يأتي بمعالج Snapdragon 865، ويدعم معدل تحديث 90Hz في الشاشة، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 65W.

يتميز هاتف Realme X50 Pro 5G بشاشة Super AMOLED بحجم 6.44 إنش بجودة عرض FullHD بلس، مع طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5، كما تضم الشاشة مستشعر البصمة مدمج بإستجابة سريعة 0.27 من الثانية، وتتميز بتصميم ثقب الشاشة مع كاميرة أمامية مزدوجة، تتميز بمستشعر 32 ميجا بيكسل، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل يدعم تصوير سيلفي بزوايا عرض واسعة.

تأتي الكاميرة الرئيسية في هاتف Realme X50 Pro 5G بإعدادات رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F/1.8 بتقنية دمج 4 بيكسل في بيكسل واحد أكبر، ومستشعر Telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات F/2.5 كما يدعم تكبير حتى مرتين، بينما يأتي المستشعر الثالث بزوايا عرض واسعة ودقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F/2.3 مع 119 درجة وفتحة عدسات PDAF، أيضاً يأتي المستشعر الأخير B&W لدعم تصوير portrait، مع عمق التصوير ودعم مؤثرات bokkeh.

يدعم هاتف Realme X50 Pro 5G الإتصال بشبكات 5G مع رقاقة معالج Snapdragon 865 ومودم 5G، كما يضم ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5 مع اثنان من الإختيارات الأخرى في ذاكرة 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين في UFS 3.0 بسعة 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت، بسرعة كتابة 760 ميجا بت في الثانية، وسرع قراءة بيانات 1900 ميجا بت في الثانية.

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ومن المقرر أن يتميز هاتف Realme X50 Pro تقنية الشحن السريع مع شاحن SuperDart Flash بقدرة 65W، مع بطارية بقدرة 4200 mAh تدعم الشحن الكامل خلال 35 دقيقة فقط.

هاتف X50 Pro ينطلق بواجهة Realme UI التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10، كما يدعم تقنية NFC، وGoogle Pay، ويضم الهاتف نظام تبريد سائل لدعم المستخدمين في الألعاب، ومن المقرر أن يتوفر بألوان الأخضر، والأحمر بسعر 599 يورو للنموذج الرئيسي المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

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