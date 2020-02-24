Sony تؤكد قدوم الهاتف Sony Xperia Pro، وسيستهدف محترفي التصوير الفوتوغرافي

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن الهاتف Sony Xperia 1 II، فقد أعلنت شركة Sony كذلك اليوم أنها تعمل حاليًا على تطوير هاتف آخر يُدعى Sony Xperia Pro، وكما يوحي إسمه، فسوف يتم تصميم هذا الهاتف في الأساس لمحترفي التصوير الذين يرغبون في هاتف أكثر تقدمًا يمنحهم قدرات أفضل على مستوى الكاميرا. وتقول شركة Sony أن الهاتف Sony Xperia Pro الجديد سيكون حل متقدم بدلاً من هاتف يمكنك توقع شرائه في أحد متاجر الإلكترونيات بالقرب منك.

هذا الهاتف لا يزال قيد التطوير، مما يعني أنه لم يتم تأكيد قائمة المواصفات الكاملة بعد. ما نعرفه حاليًا هو أن الهاتف Xperia Pro الجديد سيحصل على نفس شاشة وكاميرات الهاتف Sony Xperia 1 II الذي أعلنت عنه شركة Sony للتو. وتقول شركة Sony بأن هذا الهاتف سيأتي مع منفذ HDMI والتكامل السلس مع كاميرات Sony Alpha التي يمكنها إستخدام هذا الهاتف بمثابة عدسة الكاميرا ثم الإستفادة من تكنولوجيا 5G التي يمتاز بها ليكون بمثابة جهاز بث. يتيح لك زر الإختصار القابل للتخصيص على جانبه تشغيل أي تطبيق في لحظة.

الهاتف Sony Xperia Pro سيضم كذلك ما يصل إلى 512GB من الذاكرة الداخلية، وسيمتاز بهيكل قوي، وظهر مستوحى من كاميرات Alpha وينبغي أن يوُفر قبضة ممتازة.

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يمتاز الهاتف Sony Xperia Pro بهوائي 5G mmWave فريد من نوعه، مما يعني من الناحية النظرية، أنه يمكنه البث بسرعات يمكن أن تصل إلى 5 جيجابت في الثانية أو اسرع، شريطة أن يكون للهاتف رؤية واضحة لهوائي 5G مع العلم بأن هذا هو الشيء السلبي الرئيسي في تقنية mmWave.

تقوم AT&T و T-Mobile و Verizon حاليًا بإطلاق شبكات mmWave في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تعتمد شركة Sprint على شبكات Sub6 فقط. ربما هذا هو السبب في أنه لن يتم إطلاق الهاتف Xperia Pro الجديد في أوروبا. وبالنسبة للمعلومات المتعلقة بتاريخ الإطلاق وسعره، فسوف يتم الكشف عنها في وقت لاحق.