تكنولوجيا: سوني تعلن عن هاتف Xperia 10 II بشاشة OLED وقدرة 3600 mAh في البطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سوني اليوم عن هاتفها المتوسط Xperia 10 II الذي ينطلق بشاشة OLED بحجم 6 إنش، كما يضم قدرة أعلى للبطارية بنسبة 25% عن إصدار العام الماضي.

يتميز هاتف Xperia 10 II بشاشة OLED بحجم 6 إنش، وأبعاد 21:9، كما يتميز بجودة عرض Full HD بلس، أيضاً ينطلق الهاتف بمعالج Snapdragon 665، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

كما يضم هاتف Xperia 10 II إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل يدعم التركيز التلقائي PDAF وأخر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل ببعد بؤري للعدسات 16مم، ومستشعر telephone أخير بدقة 8 ميجا بيكسل يدعم التكبير حتى مرتين.

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أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية للهاتف بدقة 8 ميجا بيكسل في نتوء القطرة في الشاشة، كما يتميز هاتف Xperia 10 II بوزن أخف مقارنة بالإصدار السابق بنسبة 10%، وتأتي البطارية بقدرة 3600 mA، كما يدعم الهاتف معايير IP65/68 في مقاومة الماء والغبار.

أيضاً يتميز Xperia 10 II بطبقة من زجاج Gorilla Glass 6 للحماية في الجهة الأمامية والخلفية من الهاتف، ومن المقرر أن يتم الكشف عن سعر الهاتف عند إنطلاقه للأسواق في ربيع هذا العام.

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