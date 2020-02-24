تكنولوجيا: هاتف الألعاب Black Shark 3 5G ينطلق رسمياً في 3 من مارس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت علامة Black Shark التجارية التابعة لشركة شاومي على موعد مؤتمرها القادم في 3 من مارس للإعلان عن هاتف Black Shark 3 5G، حيث ينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام ومعدل تحديث 120Hz.

ينضم إصدار جديد من هواتف الألعاب لمجموعة Black Shark التي كشف عنها حتى الآن، حيث تم التأكيد رسمياً على إطلاق Black Shark 3 5G في بداية الشهر المقبل.

كانت علامة Black Shark التجارية قد أعلنت خلال الشهر الماضي عن شراكتها الجديدة مع Tencent Games لإطلاق هاتف الألعاب القادم بعنوان Tencent Black Shark 3، كما أكدت الشركة على أنه هاتف الألعاب الأول الذي يأتي بميزة دعم شبكات 5G.

ولقد كشفت التسريبات السابقة عن بعض من مواصفات هاتف Black Shark 3، حيث يدعم الهاتف معدل تحديث 120Hz في الشاشة، مع دعم التبديل إلى معدل تحديث 60Hz، أو 90Hz ، كما تأتي الشاشة بجودة عرض Quad HD أو التي تعرف الآن بجودة 2K، مع دعم التبديل إلى جودة عرض 1080 بيكسل.

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كما يضم هاتف Black Shark 3 5G رقاقة معالج Snapdragon 865، أيضاً نشرت علامة Black Shark على Weibo بعض من مواصفات الهاتف، الذي ينطلق بقدرة بطارية 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع من شاحن بقدرة 65W لدعم شحن الهاتف بشكل كامل في 38 دقيقة فقط، كما يدعم الهاتف 800 دورة شحن.

يذكر أن هاتف Black Shark 3 5G رصد في قوائم Geekbench بنموذج رقم KLE-A0، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، ومعالج Snapdragon 865 مع نظام تشغيل Android 10.

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