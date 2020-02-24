شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب تعد الصين مهمة لشركة أبل.. أرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم، أصدرت شركة أبل بيانًا صحفيًا مؤخرًا توضح فيه أنها لا تتوقع تحقيق توقعات الأرباح للربع المالي الحالي الذي تم إصداره في 28 يناير بسبب الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا، حيث إنه يضرب أعمال شركة أبل بطريقتين رئيسيتين، ما يؤثر على كل من الطلب والعرض.

فعلى جانب العرض، تقول أبل إن زيادة الإنتاج بعد إعادة فتح منشآت تصنيع أيفون بعد السنة الصينية الجديدة أصبحت أبطأ مما كان متوقعًا، ما أدى إلى قيود على إمدادات أيفون على مستوى العالم، وعلى جانب الطلب، من المحتمل أن يكون التأثير السلبي للمرض على الحد الأدنى لشركة أبل كبيرًا، وإن كان جغرافيًا أكثر، حيث تم إغلاق جميع متاجر البيع بالتجزئة التابعة للشركة في جميع أنحاء البلاد مؤقتًا على الأقل بسبب الفيروس، وأصبحت المتاجر التي أعيد فتحها محدودة للغاية لحركة العملاء، وبالتالي المبيعات.

فيما تعد الصين سوقًا مهمًا جدًا لشركة أبل، على الرغم من انخفاض مبيعات الشركة في الصين الكبرى إلى أدنى مستوى في خمس سنوات في عام 2019، وبعد دخول سوق الهواتف الذكية الصيني في عام 2010، زادت مبيعات أبل في المنطقة أكثر من 20 ضعفًا في غضون خمس سنوات، وبلغت ذروتها عند 58.7 مليار دولار في عام 2015.

أرباح أبل من الصين على مدار الأعوام

- 2010: حوالي 2.8 مليار دولار بنسبة 4%.

- 2011: حوالي 12.5 مليار دولار بنسبة 12%.

- 2012: حوالي 22.5 مليار دولار بنسبة 14%.

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- 2013: حوالي 27 مليار دولار بنسبة 16%.

- 2014: حوالي 31.9 مليار دولار بنسبة 17%.

- 2015: حوالي 58.7 مليار دولار بنسبة 25%.

- 2016: حوالي 48.5 مليار دولار بنسبة 22%.

- 2017: حوالى44.8 مليار دولار بنسبة 20%.

- 2018: حوالي 51.8 مليار دولار بنسبة 20%.

- 2019: حوالي 43.7 مليار دولار بنسبة 17%.