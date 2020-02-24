كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Ultrasona”… يمكنك من تنظيف أي شيء بدون استخدام اليدين

متابعة-سنيار: باستخدام قوة الموجات فوق الصوتية، وفي غضون دقائق، يمكن لـ “Ultrasona” تنظيف أي شيء تقريبا وصولا إلى المستوى المجهري، بدون أي استخدام للأيدي، وهو آمن ومحمول وصديق للأسرة، وسوف يغير الطريقة التي تنظف بها.

يستخدم “Ultrasona” قوة الصوت لتنظيف أغراضك بطريقة أكثر فعالية من أي غسالة، حيث يرسل 50000 من الموجات الصوتية في الثانية عبر المياه، مما يخلق موجات صدمية مجهرية تقضي على 99.9 ٪ من الأوساخ والبقع والبكتيريا.

تم استخدام هذه التقنية في المستشفيات والمصانع لسنوات، وهي آمنة تماما.

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يمكن لـ “Ultrasona” تنظيف أي شيء، من الملابس، والأدوات، وأحذية العمل، والفينيل، والساعات، وفرشاة الطلاء، وفرشاة الأسنان، والألعاب، وحتى الفواكه وأي شيء آخر يمكنك وضعه في حوض مائي.

ترسل الموجات فوق الصوتية 50000 موجة صوتية غير مرئية في الثانية الواحدة عن طريق المياه، ويسبب الصدى الناتج في حدوث تغيرات شديدة في الضغط في الماء وإنشاء فقاعات مجهرية، وترتبط الفقاعات بالأسطح وتتسلل إلى أصغر الشقوق والتجاعيد حيث تختبئ الأوساخ، لكن الفقاعات بالغة الصغر ومتقلبة، لذا فإنها تنفجر قريبا، مسببة موجة صدمة قوية بما يكفي لتفجر حتى أشد الأوساخ والبقع.

“Ultrasona” متاح للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 95 دولار.