كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| “coturn CT-01″…قرص دوار محمول مع اتصال واي فاي وبلوتوث وبطاريات قابلة للشحن

متابعة-سنيار: يقدم coturn CT-01 قرصا محمولا جديدا، سيكون ضروريا لرحلتك القادمة، لكنه سيعمل أيضا بنفس جودة مشغل التسجيل المفضل لديك في المنزل.

بغض النظر عن الزمان والمكان، ما عليك سوى توصيله بسماعات الرأس أو السماعات التي تعمل بتقنية Bluetooth وتمديد ذراع النغمة بضغطة زر، وهناك شاشة LED على اليمين حيث يمكنك اختيار الإعدادات التي تريدها، كما يمكنك توصيله بأي جهاز به اتصال WiFi أو Bluetooth.

يقدم coturn CT-01 المزيج المثالي بين جوهر التكنولوجيا وروح الموسيقى، فهو يحتفظ بصوت فينيل غني وعضوي، بينما يعمل الجهاز نفسه مع مجموعة كاملة من الخيارات.

بالنسبة للإبرة، نستخدم Audio-Technica AT 3600، وتم تصنيع وحدة WiFi من قبل الشركة المنشأة Lintech وتجميع القطع الفردية في ألمانيا.

أثناء العمل على نموذج أولي، التقى بنيامين جروسجهان بفريق جاكرتا ريكوردز / حبيبي فونك وروبرت وينتر، وقرروا توحيد الجهود لتحقيق فكرة coturn، وقرروا الحصول على نسخة فردية لكلا تسميات التسجيلات، وفي المجموع هناك 3 نسخ لكل منها لون خاص.

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إصدارات جاكرتا وحبيبي فونك المحدودة:

إصدار coturn الكلاسيكي

إصدار تسجيلات جاكرتا

إصدار حبيبي فونك

في حين أن إصدار coturn قد يصل إلى المتاجر المختارة في المستقبل، فإن إصدارات Jakarta Records و Habibi Funk حصرية لـ Kickstarter.