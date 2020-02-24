رسالة غريبة تصل لجميع هواتف جالاكسي.. وسامسونج تعتذر

كتب: ضياء السقا

فوجئ مستخدمو هاتف جالاكسي في أنحاء العالم، في وقت متاخر من الخميس الماضي، بإشعار غريب، الأمر الذي أثار الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن الهدف منه.

الإشعار كان على شكل "1 1" ووصل من تطبيق "Find My Mobile" الذي تم تثبيته مسبقا في الهاتف.

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ويؤدي النقر على الإشعار إلى مسحه تلقائيا دون أن تتبعه أية إجراءات لاحقة، لكن مع ذلك لاحظ مختصون أن استخدام البطارية كان مرتفعا بشكل غير طبيعي نتيجة استخدام تطبيق "Find My Mobile"، وهو أمر أكده أيضا بعض مستخدمي تويتر.

ليس من الواضح ما إذا كانت مشكلة البطارية مرتبطة بالإشعار الخاطئ الذي أرسلته سامسونج.

وبعد ظهور الإشعار، وانتشار العديد من النظريات والشائعات أصدر فرع شركة سامسونج في المملكة المتحدة تغريدة قدم فيها اعتذارا عن إرسال الإشعار وذكر أنه حصل نتيجة خطأ غير مقصود وتم إرساله خلال اختبار داخلي، بحسب "موقع الحرة".