شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تسعى لجمع عينات من قمر المريخ.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وتهدف الخطة إلى إطلاق مركبة فضائية في العام 2024، لتقضي ثلاث سنوات في استكشاف قمري المريخ فوبوس ودييموس. وستعتمد المركبة على أدوات وآلات تجهز بها المركبة لتتمكن من إنشاء خريطة مفصلة لسطحي القمرين، وإن سارت الخطة وفق البرنامج دون معوقات، ستجمع المركبة الفضائية عينة مكونة من عشرة غرامات تؤخذ من عمق لا يقل عن سنتيمترين من تحت سطح القمر قبل الشروع برحلة عودة طويلة إلى الأرض.
ويتوقع أن تجيب البعثة على سؤال بسيط يتعلق بكيفية تشكل القمرين، وعن احتمال أن يكونا قد علقا بتأثير من جاذبية المريخ، أو أنهما انفصلا عن الكوكب الأحمر في أعقاب كارثة. ويتطلع العلماء أيضًا إلى معرفة مصدر المياه على المريخ خلال المرحلة البيئية التي يظن أنها كانت تشبه بيئة الأرض منذ زمن بعيد. ويأمل العلماء من خلال التحقيق في تكوين قمري الكوكب في فهم مراحل تطور المريخ بشكل أفضل.
وتأتي هذه الأخبار بعد أن تمكنت وكالة جاكسا اليابانية من الهبوط بمركبتها الفضائية «هايابوسا 2» على كويكب صغير بعيد يدعى ريرجو العام الماضي بهدف جمع عينات صخرية.
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