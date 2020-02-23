غزيرة الشدة.. ’’التنبؤ بالفيضان‘‘ يكشف أماكن سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة القادمة

كتب: ضياء السقا

كشف مركز التنبؤ بفيضان النيل، التابع لوزارة الموارد المائية والري، عن المناطق المعرضة لسقوط أمطار، خلال الـ72 ساعة القادمة، تزامنا مع تعرض البلاد لموجة سيئة.

وقال المركز في بيان له على صفحته بالفيس بوك، إن نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار تشير إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة، الأحد، علي السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري وتقل شدتها علي القاهرة.

أما يوم الإثنين، فمن المتوقع سقوط أمطار غزيرة علي السواحل الشمالية والشرقية ومطروح وشمال سيناء وتقل شدتها على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وخليج السويس وبعض محافظات الوجه البحري وقد تمتد إلي الصحراء الغربية.

وبالنسبة للثلاثاء، فمن المتوقع سقوط أمطار غزيرة على مطروح وشبية جزيرة سيناء وخفيفة على الوجه البحري والقناة.​

وفي سياق متصل، طالب مركز التنبؤ بضرورة توخى الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار.

تفاصيل طقس الإثنين

وكانت هيئة الأرصاد قد توقعت أن يشهد الإثنين، طقسا باردا نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء، باردا نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، ومعتدلا نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد.

وشهدت البلاد، الأحد، سقوط أمطار غزيرة على أغلب الأنحاء، صاحبها انخفاضا في درجات الحرارة.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "يتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية، مع نشاط للرياح المعتدلة، متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء شمال الصعيد، وخفيفة على جنوب الصعيد مع نشاط لرياح مثيرة للأتربة".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة، الإثنين، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 15

شبين الكوم 10 16

طنطا 09 16

دمنهور 10 16

الإسكندرية 12 16

بلطيم 12 16

مطروح 12 15

السلوم 11 15

سيوة 09 16

بورسعيد 11 16

دمياط 11 16

الزقازيق 10 16

الإسماعيلية 09 17

السويس 10 18

العريش 10 17

رفح 09 16

رأس سدر 10 19

نخل 03 17

نويبع 11 19

طابا 10 18

كاترين 02 14

الطور 09 19

شرم الشيخ 13 22

الغردقة 12 21

مرسى علم 13 22

الفيوم 09 16

بنى سويف 09 16

المنيا 08 16

أسيوط 07 17

سوهاج 08 19

قنا 08 20

الأقصر 09 20

أسوان 11 20

أبو سمبل 11 20

الوادي الجديد 07 20

شلاتين 15 22

أبورماد 14 22

حلايب 13 21

رأس حدربة 15 20

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موجة سيئة

وكانت الهيئة العمة للأرصاد، قد حذرت من طقس غير مستقر من الأحد، وحتى الثلاثاء، وسط توقعات باضطراب الأحوال الجوية على البلاد، وفرص لسقوط الأمطار على أغلب الأنحاء من متوسطة لغزيرة وتمتد للقاهرة الكبرى يصاحبها انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة يصل لأكثر من 4 درجات.

وقالت الأرصاد في بيان، إن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، تكون رعدية على بعض المناطق.

الإثنين ذروة الموجة السيئة

وأوضحت أن ذروة الأمطار تكون يوم الإثنين، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس ومناطق من سيناء، قد تصل لحد السيول وتكون متوسطة على مناطق من جنوب البلاد.

وتستمر ذورة الأمطار على سيناء ومدن القناة يوم الثلاثاء المقبل، وتخف حدتها على السواحل الغربية والوجه البحري، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 ـ 5 درجات مئوية عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأشارت الهيئة، إلى أن الرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق متفرقة مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية يوم الثلاثاء على البحر الأحمر.

وعن القاهرة الكبرى، توقعت الهيئة، أنه اعتبارا من الأحد، تساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وتكون متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحيانا يوم الاثنين، وتنخفض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، بقييم تتراوح من 4 ـ 5 درجات مئوية.

ومن المتوقع يوم الثلاثاء المقبل، أن تسقط الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

تحذير عاجل

وناشدت الهيئة، كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوبة، ويمكن الاتصال بالهيئة على مدار 24 ساعة عبر الهواتف التالية: 24646721 – 24647619.