شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتقدم بدعوى قضائية ضد معجب هندى بـ"تيم كوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ما يبدو أن تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، لديه معجب حاول تخطى ممتلكاته وإرسال الزهور والشمبانيا إليه، فوفقًا لتقرير صادر عن CultofMac ، فإن شخص هندي يدعى Rakesh 'Rocky' Sharma ، يبلغ من العمر 42 عامًا، حاول الوصول إلى كوك وهدد أيضًا بعض موظفي أبل.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد صدر أمر قضائي تقييدي، والذي يفرض أن يبقى شارما "على بعد 200 ياردة على الأقل" من كوك، وقد تم إخبار شارما أيضًا أنه يجب عليه الابتعاد عن وليام بيرنز ضابط الأمن بالشركة وموظفي أبل الآخرين، فيما يشير التقرير كذلك إلى أن شارما عرض "سلوكًا غريبًا " ضد رئيس الشركة.

ووفقًا للوثائق المودعة في المحكمة، فقد تخطى شارما ممتلكات كوك في بالو ألتو بكاليفورنيا في 4 ديسمبر 2019، وحاول إعطاءه الشمبانيا والزهور، كذلك فقد قام بعمل "تاج" لكوك عدة صور غير لائقة على تويتر أيضًا، وفي 15 يناير ، دخل شارما أملاك كوك مرة أخرى ورن جرس الباب.

وقد تم إبلاغ الشرطة ولكن شارما غادر قبل وصولهم، وقبل أسبوعين، اتصل شارما بأبل وطلب التحدث إلى القسم القانوني وادعى أن "موظفًا من أبل ضحك عليه عبر الهاتف وأُغلق" أثناء زعمه أنه يتعافى في المستشفى، كما أراد تسوية نقدية لـ "دفتر شيكات مفتوح" بسبب هذا.

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وقد أرسل محامو شركة أبل إلى شارما خطابًا يطلب منه التوقف والكف عن الاتصال بـ أبل مرة أخرى، ومع ذلك، اتصل شارما بخط الدعم الفني لشركة أبل وأدلى بتعليقات تهديدية، ويقال إنه قال "لن أستخدم الذخيرة ولكني أعرف أشخاصًا يفعلون ذلك"، كما اتهم كوك بأنه مجرم وادعى أن أبل حاولت أن تجعله "يقتل" عندما زُعم أنه في المستشفى".

وقال بيرنز ضابط أمن أبل في بيان : "بناءً على تعليقات السيد شارما التي تهدد بشكل متزايد، بما في ذلك إشارته إلى استخدام الأسلحة النارية، فإن سلوكه المستمر الذي يهدده، مثل التعدي مرارًا وتكرارًا على مقر الرئيس التنفيذي لشركة أبل، وكذلك سلوكه السابق المواجهة مع تطبيق القانون، أعتقد اعتقادا راسخا أن السيد شارما قد يضرني جسديا، وعضو آخر في فريق الأمن في أبل، أو عضو في الفريق التنفيذي لشركة أبل. "