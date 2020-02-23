شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تفاصيل أول هاتف ذكي لا يلتقط صورًا "عارية".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة Tone Mobile اليابانية هاتفا ذكيا من طراز Tone e20، وهو أول هاتف ذكي يمنع المستخدمين من التقاط صور "عارية"، ويقول موقع odditycentral إن الهاتف قد يبدو أنه ليس هاتفا جذابًا بشكل خاص، كما أن المواصفات الخاصة به ليست مثيرة للإعجاب تمامًا، ولكنها تفعل شيئًا لا يفعله أي هاتف آخر في الكلمة حيث يستخدم الذكاء الاصطناعى لمنع المستخدمين من التقاط صور عارية لأنفسهم أو لأي شخص آخر.



الهاتف اليابانى

يستهدف الهاتف بشكل أساسى الآباء الذين يرغبون فى حماية الأطفال من المتحرشين، كما يمكن للهاتف الاتصال بأجهزة أخرى وإبلاغ مالكهم إذا كان الهاتف المتصل قد نقر فوق صورة غير لائقة.

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مميزات الهاتف

ويعد هاتف Tone e20 مميزا حيث يأتي بلوحة HD + IPS LCD بحجم 6.2 بوصة، وذاكرة وصول عشوائى تبلغ 4 جيجابايت و 64 جيجابايت، وكاميرا خلفية ثلاثية الاستشعار، وكاميرا سيلفي 8 ميجابيكسل وهو متوفر حاليا فقط فى اليابان.