تكنولوجيا: هاتف Mi MIX Alpha ينطلق للبيع في بعض متاجر شاومي في السوق الهندي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة شاومي عند الإعلان الرسمي عن هاتف Mi MIX Alpha، عن خططها لإطلاق الهاتف للبيع في الأسواق لاحقاً، واليوم تؤكد الشركة بالفعل عن توفر الهاتف في بعض متاجر الشركة في السوق الهندي.

جاء هاتف Mi MIX Alpha بتصميم غير تقليدي تشغل الشاشة فيه الجزء الأكبر من تصميم الهاتف، حيث تأتي الشاشة في الجزء الخلفي والأمامي من الهاتف، لذا أثيرت الكثير من التساؤلات حول موعد إطلاق هذا الإصدار في الأسواق.

قامت شاومي بتأجبل إطلاق هاتف Mi MIX Alpha إلى الأسواق، إلا أن فرع شركة شاومي في السوق الهندي أكد على إطلاق الهاتف للبيع في بعض منافذ البيع المادية في السوق الهندي بالفعل.

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ويأتي Mi MIX Alpha بتصميم زجاجي يصعب معه إستخدام حافظة تتوافق مع هذا التصميم، لذا سيحتاج الهاتف بالفعل إلى إستخدام خاص لتفادي الحوادث وتعرض الشاشة للكسر، بشكل خاص مع مستوى تسعير الهاتف الذي يصل إلى 2500 دولار.

مواصفات هاتف Mi MIX Alpha

شاشة Flexible OLED بحجم 7.92 إنش، بدقة عرض 2088 في 2250 بيكسل.

رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus ثماني الأنوية، بدقة تصنيع 7 نانومتر، مع كرت شاشة Adreno 640.

ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4، سعة تخزين 512 جيجا بايت.

يدعم اثنان من شرائح SIM.

نظام تشغيل Android 9.0 Pie، مع واجهة MIUI 10.

مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.69، وفلاش LED، ودعم تقنية OIS، وتركيز تلقائي بالليزر، وتركيز PDAF، ومستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto بفتحة عدسات f/2.0، مع عدسات 6P وتكبير بصري حتى مرتين، مستشعر 20 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة بفتحة عدسات f/2.2، مع عدسات6P لتصوير macro عند 1.5سم.

مستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0.

قياسات الهاتف 154.38 في 72.3 في 10.4مم، مع وزن 241 جرام.

بطارية بقدرة 4050 mAh، شاحن بتقنية الشحن السريع بقدرة 40W.

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