6 أسباب تجعلك تتجنب شراء هاتف سامسونج الجديد القابل للطي



أثار جهاز Z Flip القابل للطي إعجاب الكثيرين، حتى أن البعض الذي قام بتجربته بشكل مفصل، أطلق عليه لقب "أفضل هاتف قابل للطي على الإطلاق"، وعلى الرغم من إمكانيات الجهاز المميزة، ينصح الخبراء بالأخذ بعين الاعتبار الأمور التالية التي أوردها موقع CNET الإلكتروني، قبل اتخاذ القرار بشراء الجهاز:

1- الكاميرا ليست كما يجب

تعد الكاميرا، واحدة من أكثر الجوانب المخيبة للآمال للهاتف. مع هذا السعر الباهظ، يتوقع الكثيرون أن يكون كل عنصر من عناصر الهاتف متطوراً جداً. وعلى الرغم من أن الكاميرات الخلفية المزدوجة توفر منظراً قياسياً واسعاً، إلا أنهما لا تحتويان على عدسات تكبير وتصغير، فإذا أراد المستخدم تقريب الصورة، فعليه استخدام ميزة الزوم الرقمي التي تؤثر على جودة الصورة.

2- الحذر من الغبار والماء

حصلت العديد من العلامات التجارية الحديثة Galaxy S10 و S20 و iPhone 11 على تصنيفات IP التي تعني أنها محمية من الغبار والماء. ومع ذلك، فإن هذه الخاصية ليست متوفرة في جهاز Z Flip، وهذا يعني الحذر عند استخدام الهاتف في الجو الماطر، والتأكد من عدم وجود أي مخلفات في الجيب الذي تحتفظ فيه بهاتفك، لمنع الغبار من الدخول إليه.

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3- الشاشة الخارجية مزعجة بعض الشيء

يحتوي Z Flip على شاشة صغيرة على سطحه الخارجي، وهي مصممة لإظهار الإشعارات الواردة عند إغلاق الهاتف، ويمكن من خلالها التقاط صور السيلفي، ولكن لسوء الحظ، فإن الشاشة صغيرة جداً ولا يمكن الاستفادة منها كثيراً.

4- عمر البطارية ليس كافياً

في الاختبارات التي أجرتها شركة CNET على البطارية، حقق الهاتف 15 ساعة من وقت التشغيل بالكامل، وهذا أقل بكثير من كفاءة بطارية هاتف Galaxy S10 Plus التي وصلت إلى 21 ساعة من التشغيل المتواصل.

5- لا تدعم 5G

على الرغم من أن الجيل الخامس لم يصبح اتصال الشبكة القياسي لجميع الهواتف بعد، إلا أنه أصبح واسع الانتشار في جميع أنحاء العالم. قد لا تشعر بالانزعاج حيال 5G في الوقت الحالي، ولكن عندما تنفق الكثير من المال على هاتفك، فمن المحتمل أنك سترغب في استخدامه لبضع سنوات على الأقل، فبحلول العام القادم سيتم اعتماد شبكات الجيل الخامس رسمياً في الكثير من أنحاء العالم.