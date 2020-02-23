شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موسكو تبحث فى الفضاء عن حقيبة فقدتها رائدة فضاء أمريكية منذ 12 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس قسم الخوارزميات القتالية والبرامج فى مركز المخابرات الفضائية الرئيسى رومان فتاخوف أن موظفى المركز التابع لقوات الفضاء الروسية يقومون بالبحث عن حقيبة، فقدتها رائدة الفضاء الأمريكية ستيفانيشن بيبير منذ حوالى 12 عاما.

وقال فتاخوف فى تصريح صحفى اليوم الأحد، حسبما أفرادت وكالة أنباء " سبوتنيك" :" لقد أضاعت إحدى رائدات الفضاء الأمريكيات حقيبتها فى الفضاء المفتوح، وهذا الموضوع مسجل لدينا".

وأضاف:" أن جميع أجسام الحطام الفضائى يجرى تسجيلها بالكامل وأنه يتم مراقبتها".

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وقد خرج كلا من ستيفانيشن بيبير وشريكها ستيف بوين إلى الفضاء الخارجى فى نوفمبر 2008، وفقدت بيبير حقيبتها الخاصة بأدوات رواد الفضاء،عندما كانت تنظف هذه الأدوات".

وتتعاون كلا من وكالة الفضاء الروسية والأمريكية من أجل مهمة القمر المقبلة، إذ قال رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" دميتري روجوزين في ديسمبر الماضى بإن الاجتماع القادم لممثلي "روسكوسموس" و"ناسا" الذي يناقش الرحلة المشتركة إلى القمر سيعقد في ربيع عام 2020 ، وقال روجوزين - في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - ردا سؤال في هذا الشأن "أعتقد أن الاجتماع -الذي سيناقش خلاله مشاركة روسيا في مشروع "Gateway"، المحطة الأمريكية القريبة من القمر - سيكون أقرب إلى الربيع"، مضيفا أن نظام النقل الاحتياطي يمكن أن يصبح مساهمة روسية في المشروع ، وكان رئيس "روسكوسموس" قد أعلن أيضا في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك" أن روسيا قررت العودة إلى المفاوضات حول المشاركة في مشروع المحطة الأمريكية.

وكانت روسكوسموس وناسا قد توصلتا في عام 2017 إلى اتفاقية حول الإنشاء المشترك لمحطة بالقرب من القمر، لكن روسيا رفضت لاحقًا المشاركة بسبب عدم تكليفها بدور كبير بما فيه الكفاية، حيث اقتصر دورها على إنشاء وحدة بوابة وأنظمة دعم الحياة، ثم كلفت "ناسا" روسيا بإنشاء مركبة فضائية لإيصال رواد الفضاء إلى مدار القمر.