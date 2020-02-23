تكنولوجيا: إيرادات شاومي في عام 2019 تتخطى 28.4 مليار دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد LEI JUN الرئيس التنفيذي لشركة شاومي في تصريحات مؤخراً، على أن شركة شاومي إستطاعت أن تحقق إيرادات تتخطى 28.4 مليار دولار خلال عام 2019.

سيطرت شركة شاومي خلال الفترة الأخيرة على حصة كبيرة من مبيعات الهواتف الذكية في الأسواق العالمية، حيث تعد واحدة من بين أكبر 5 شركات مصنعة للهاتف وفقاً للتصنيف العالمي.

إستطاعت علامة شاومي التجارية أن تحقق الريادة في كلاً من أسواق الهند والصين، وهما أكبر الأسواق في مبيعات الهواتف الذكية، كما أكد LEI JUN الرئيس التنفيذي لشركة شاومي، على أن الشركة مستمرة في تحقيق آداء أفضل في سوق الهواتف خلال الفترة القادمة.

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من جانب أخر أوضح Lei Jun على موقع Weibo، أن شاومي تحقق نمو سريع في آداء الشركة في الأسواق بفضل التسويق الإلكتروني الناجح لمنتجات الشركة، ففي عام 2012 بعد عامين من تأسيس الشركة حققت شاومي إيرادات 10 مليارات يوان صيني، وفي عام 2017 إستطاعت أن تصل إلى إيرادات 100 مليار يوان، بينما إستغرقت الشركة عامين فقط لتتخطى حاجز 200 مليار يوان أو ما يعادل 28.4 مليار دولار.

يذكر أن شاومي بدأت إستثمارات مؤخراً في قطاع الأجهزة التي ترتكز على الإتصال بشبكة الإنترنت، وتقنية الذكاء الإصطناعي، كما تحرص الشركة على التوسع في تطوير منتجات 5G في 2020، مع توقعات بنمو أكبر في إيرادات الشركة في 2020.

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