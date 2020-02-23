حذف تطبيقات غوغل من هواتف هواوي الصينية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 فبراير 2020 01:13 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 فبراير 2020 01:13 مساءً - مشاركة

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كشفت شركة غوغل لخدمة البحث على الإنترنت سبب حذف خدماتها وتطبيقاتها المعتادة من النماذج الجديدة لهواتف هواوي، وقالت إن ذلك يعود ببساطة إلى عدم قدرتها قانونيا على التصديق على هذه الهواتف بسبب الحظر الأميركي.

وحذر تريستان أوتروسكي المدير القانوني لنظام آندرويد، من مخاطر أمنية، في حال حدوث عمليات تلاعب، في الأجهزة أو عبر تنزيل تطبيقات بديلة.

وفي العام الماضي حاول بعض المستخدمين، خصوصا خارج الولايات المتحدة، البحث عن بدائل للتطبيقات المحذوفة مثل LZ Play، لكن تم حظرها.

والمعروف أن هواتف هواوي تعتمد منذ إطلاقها على نظام أندرويد التشغيلي والتطبيقات التابعة لغوغل.

وكانت الإدارة الأميركية قد قررت فرض حظر على شركتي هواوي و ZTE الصينتين في الربيع الماضي، بسبب مخاوف أمنية، ما يعني منع الشركات الأميركية من التعامل معها.

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وعلى الرغم من الجدل القانوني الدائر حتى الآن، والمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لا يزال الحظر ساريا.

وفي حالة غوغل هذا يعني أنه بينما لا تزال هناك تحديثات وخدمات متوفرة على الأجهزة القديمة لهواوي، فإن أي هواتف جديدة لهذه الشركة، مثل ( Mate 30 Pro )، لن تكون لديها إمكانية للوصول إلى خدمات غوغل.

وعلى الرغم من أن هواوي ألمحت إلى استبدال نظام أندرويد بنظام تشغيلي خاص بها، إلا أنها تواصل استخدام أندرويد، واستبدلت خدمات غوغل بخدمات شركات أخرى مثل TomTom، للخرائط والملاحة.