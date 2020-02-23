شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظف سابق بأبل يصدر كتابا يكشف عن أسرار العمل بالشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشتهر شركة أبل بحماية أسرارها بقوة والحفاظ على طريقة إدارتها للشركة وتطويرها للمنتجات، إلا أن موظف سابق بالشركة كسر هذه القاعدة، وأصدر كتاب يشارك من خلاله معلومات عن الشركة الأمريكية لم تكن معروفة سابقا، بخصوص متجر التطبيقات.

ووفقا لموقع Phonearena الهند، كان توم سادوسكى، الموظف السابق فى شركة أبل، مسؤولاً عن الجزء الألمانى من أعمال متجر التطبيقات، ونشر كتاب فى 18 فبراير بعنوان "App Store Confidential". ، ومع ذلك ، يبدو أن أبل لا تسمح بذلك - فقد أرسلت للناشر خطابًا تطلب به استرجاع جميع نسخ الكتاب وتدمير النص الأصلى.

وتدعى شركة أبل أن الكتاب يحتوى على "أسرار تجارية" وينتهك اتفاقية التوظيف، ومع ذلك ، فإن مؤلف الكتاب ينفى مشاركته أى معلومات خاصة.

فى منشور على موقع مجلة Startup Valley الألمانية ، يوصف الكتاب بأنه متأثر بتجربة سادوسكى الواسعة فى إدارة متجر التطبيقات، حيث يقدم سادوسكى نصائح حول كيفية النجاح فى ظل هذا المشهد التنافسى، كما يجمع الكتاب بين التجارب الشخصية والتفسيرات المنطقية.

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وقال عدد من الأشخاص الذين قرأوا الكتاب إنه لا يقدم أى شيء سرى، فلا يعرض سوى بعض المعلومات الواضحة فيما يتعلق بنشاط التطبيق.

ومع ذلك، تصر أبل على موقفها من أن الكتاب ينتهك اتفاقية التوظيف الخاصة بها، ولهذا السبب يجب منع الكتاب.

ولا يعد هذا الكتاب الأول من نوعه، بل ينشر الكثير من موظفى الشركات السابقين عدة كتب عن تجاربهم مع الشركات الكبرى، كما يقوم عدد من الكتاب المتخصيين فى عالم التكنولوجيا بنشر كتب تضم الكثير من المعلومات التى لا يعرفها المستخدمين عن حياة عمالقة التكنولوجيا، وكان أحدثها كتاب "Facebook: The Inside Story" ، الجديد الذى صدر هذا الشهر للكاتب الأمريكى "ستفين ليفى"، والذى عن بعض الأسرار الخاصة بشركة فيس بوك ورئيسها التنفيذى مارك زوكربيرج.