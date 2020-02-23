شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يطرح ميزة جديدة تجعل التغريد أكثر متعة.. اعرف إيه هى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن "تويتر" عن طرح ميزة جديدة على تطبيقه لجعل عملية نشر التغريدات أكثر متعة وعملية، وتبعا للخبراء فإن الميزة الجديدة التى ظهرت فى تطبيق تويتر المخصص لهواتف iOS حاليا، ستساعد المستخدمين على ربط التغريدات ببعضها وإنشاء تغريدات بمواضيع مختلفة، حسب روسيا اليوم.

وللاستفادة من هذه الميزة يجب على المستخدم الدخول إلى التطبيق، ومن ثم اختيار "إنشاء" تغريدة جديدة، وبعدها الضغط على الشاشة والسحب للأسفل، ليظهر للمستخدم خيار يساعده على ربط التغريدة بأخرى كان نشرها من قبل.

كما تمكن الميزة الجديدة من ربط 3 تغريدات معا لتظهر كلها سوية، حيث يجب على المستخدم الضغط على أيقونة "الثلاثة أزرار" التى تظهر بالقرب من تغريداته، ومن ثم خيار "متابعة الموضوع"، وبعدها اختيار التغريدات التى يرغب بربطها معا.

ويسعى "تويتر" فى الفترة الأخيرة لإدخال تعديلات وتحسينات على تطبيقها بشكل دورى لاجتذاب أكبر عدد من المستخدمين، فى الوقت الذى يلقى التطبيق منافسة كبيرة من باقى تطبيقات التواصل الاجتماعى مثل "فيس بوك" و"إنستجرام" وغيرهما.

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جدير بالذكر يختبر موقع تويتر ميزة جديدة لمكافحة المعلومات الخاطئة والأخبار المزيفة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020، حيث ستظهر شارات برتقالية وحمراء أسفل المشاركات التى ينشرها السياسيون والشخصيات العامة، التى تعتبر "مضللة بشكل ضار" كما يصنفها الموقع، وسيتم تكليف مدققى الحقائق والصحفيين الذين لديهم حسابات موثقة على تويتر بمسئولية توفير المعلومات الصحيحة، والتى سيتم وضعها أسفل الشارة.

ويسمح تويتر أيضًا للمستخدمين بالمشاركة فى تقارير المجتمع، مما يتيح للجمهور تحديد ما إذا كانت التغريدة التى تحمل شارة مضللة أم لا.

فيما أوضح موقع تويتر أنه يمكن طرح هذه الطريقة فى الخامس من مارس المقبل، وقال متحدث باسم تويتر: "إننا نستكشف عددًا من الطرق لمعالجة المعلومات الخاطئة وتوفير المزيد من السياق للتغريدات على تويتر".