تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن جهاز XIAOXIN AIR 14 2020 بكرت شاشة GEFORCE MX350

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة لنيوفو جهاز الحاسب الدفتري Xiaoxin Air 14 للعام 2020، الذي يأتي بكرت شاشة GEFORCE MX350 الجديدة من NVIDIA وسعر 725 دولار.

كشفت شركة لينوفو في السوق الصيني عن أول جهاز حاسب يضم كرت شاشة GEFORCE MX350، حيث ينطلق جهاز Xiaoxin Air 14 للعام 2020 بتصميم معدني unibody، ويتوفر باللون الرمادي الفاتح، كما يتميز بتصميم مستوحى من MacBook.

يتميز النموذج الرئيسي من جهاز حاسب Xiaoxin Air 14 2020 من لينوفو بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 512 جيجا بايت في SSD، كما يضم معالج Core i5-1035G1 من إنتل، بينما يأتي نموذج أعلى بمعالج إنتل Core i7-1065G7 مع نفس مواصفات الذاكرة والسعة التخزينية.

ويضم جهاز حاسب Xiaoxin Air 14 شاشة IPS بحجم 14 إنش، تدعم دقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، كما تشغل الشاشة نسبة 82.7 % من إطار جهاز الحاسب، أيضاً تتميز الشاشة بتصميم غير لامع ومضاد للتوهج، مع ألوان sRGB بنسبة 100%.

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جهاز Xiaoxin Air 14 2020 يتميز بوزن 1.39 كجم، كما يأتي بسماكة 16.9مم، أيضاً تقدم لينوفو الجهاز بثلاثة من الأنماط المختلفة منها نمط توفير إستهلاك الطاقة، ونمط ذكي ونمط أخير يعرف بنمط beast.

ويضم الإصدار الأعلى من جهاز Xiaoxin Air 14 2020 الجيل العاشر من معالجات إنتل Core i7 بسرعة Turbo Boost 3.7GHz، مع ذاكرة DDR4 ثنائية القنوات بذاكرة 4300MHz، كما تقدم لينوفو كلا النموذجين بمستشعر للبصمة في زر الطاقة.

وتدعم كرت الشاشة NVIDIA GeForce MX350 آداء أفضل في الألعاب بنسبة 20%، كما يضم الجهاز بطارية بقدرة 56.5Wh، حيث تؤكد لينوفو على أن البطارية تقدم عمر شحن يصل إلى 12 ساعة، أيضاً تأتي لوحة المفاتيح في الجهاز بحجم كامل، بينما يضم اثنان من منافذ USB 3.1 فئة A، ومنفذ USB C، ومنفذ HDMI، وأيضاً مدخل 3.5مم للسماعات، كما تأتي فتحة لقارئ ذاكرة SD، وينطلق الجهاز بنظام Windows 10 Home.

لينوفو تقدم جهاز Xiaoxin Air 14 للعام 2020 في النموذج الرئيسي المميز بمعالج Core i5-1035G1 بسعر 725 دولار، بينما يأتي الإصدار الأعلى بمعالج Core i7 وسعر 839 دولار.

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