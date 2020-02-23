تكنولوجيا: فيس بوك وبلاى ستيشن ينسحبان من مؤتمر عالمي للألعاب بسبب كورونا

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فأجبر فيروس كورونا بالفعل المنظمين على إلغاء مؤتمر Mobile World Congress من قبل، وهو أكبر مؤتمر تكنولوجي في العالم، والذي كان من المقرر أن يبدأ في برشلونة.
وقال مسئولو "بلاى ستيشن" إن الانسحاب من مؤتمر GDC كان الخيار الأفضل، فيما يتعلق بالظروف، مضيفا: "لقد اتخذنا قرارًا صعبًا بإلغاء مشاركتنا في مؤتمر مطوري الألعاب بسبب المخاوف المتزايدة المرتبطة بـ COVID-19، المعروف أيضًا باسم فيروس كورونا".
وأكدوا: "لقد شعرنا أن هذا هو الخيار الأفضل لأن الوضع المتعلق بالفيروس وقيود السفر العالمية تتغير يوميًا.. نشعر بخيبة أمل لإلغاء مشاركتنا، ولكن صحة وسلامة القوى العاملة العالمية لدينا هي شاغلنا الأكبر".
وسيقوم PlayStation أيضًا بتخطي PAX East، وهو معرض ألعاب آخر في بوسطن لا يزال مستمراً يوم الخميس المقبل الموافق 27 فبراير.
وقال منظمو مؤتمر GDC، الذى يتألف من خمسة أيام من المحاضرات واللوحات ومساحات التواصل المتعلقة بالألعاب، في منشور هذا الأسبوع: "كم نهتم بصحة الحاضرين، وما زال نعتقد أنه يمكن استضافة حدث آمن".
وأضافوا: "نعتقد أنه بناءً على الحجر الصحي الأمريكي المشدد حول فيروس كورونا وعدد كبير من الإجراءات المحسنة في الموقع، يمكننا تنفيذ حدث آمن وناجح لمجتمعنا".
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