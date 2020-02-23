شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيروس كورونا يؤدى لتراجع شحنات الكمبيوتر العالمي هذا العام.. دراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تزال أزمة فيروس كورونا حتى الآن قائمة والتى تؤثر بشكل يومي على العديد من الأرواح في مناطق متفرقة من العالم وبشكل مركز في مقاطعة هوبي الصينية منشأة الوباء، وقد أثر هذا الفيروس على أشكال الحياة بالكامل في مناطق واسعة من بر الصين الرئيسي لتعكس بظلالها على الحركة الاقتصادية مما يسبب عجزا في إمداد كم كبير من الشركات بالمكونات والمنتجات الرئيسية لمتطلبات دورة الإنتاج لديها وعلى وجه الخصوص الشركات التقنية منها.

وبحسب موقع techcrunch الأمريكى فقد كشفت شركة الأبحاث ودراسة السوق Canalys إلى أنها توقع تراجع شحنات أجهزة الكمبيوتر العالمية بنسبة 3.3% على أقل تقدير وحتى 9% بأعلى مستوياته خلال العام الجاري، فيما أوضحت الدارسة التي قامت بها الشركة تراجع شحنات الكمبيوتر بسبب تفشي فيروس كورونا بنسبة تتراوح من 10.1% إلى 20.6% خلال الربع الأول من العام 2020، فيما ستبقى أثار التراجع ظاهرةً حتى الربع الثاني مع توقع وصول نسبة التراجع فيه إلى 8.9% فى أفضل الحالات وصولاً حتى 23.4 في أسوأ الظروف.

وفيما يتعلق بعدد الوحدات المتوقع بيعها خلال العام فقد تصل إلى 382 مليون أي بنسبة تراجع 3.4% عن العام الماضي 2019 الذي حقق فيه سوق الكمبيوتر مبيعات بعدد 396 مليون جهاز، هذا في أفضل حالات التراجع المتوقعة، أما الحد الأدنى من المبيعات فقد تصل عدد شحنات الكمبيوتر العالمية إلى 362 مليون وبنسبة تراجع عن العام الماضي 8.5%.

وقد بنت الشركة توقعاتها الأفضل والأسوأ من حيث قدرة السوق والمزودين الصينيين السيطرة على هذا التراجع خلال الربع الثالث والرابع من العام وعودة سلاسل الإمداد والتصنيع الصينية للعمل بكامل كادرها خلال تلك الفترة، فيما توقعت الشركة أن سوق الكمبيوتر العالمي سيعود للنشاط مجدداً ويحقق النمو في بداية العام القادم 2021 إذا ما سارت الأمور وفقاً لأدنى مستويات التراجع المتوقعة خلال العام.