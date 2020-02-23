كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن براءة اختراع جديدة من “Apple” تشير إلى أنها قد تتخلى عن منفذ “Lightning” الخاص بهواتف آيفون

متابعة-سنيار: منذ عدة أشهر، تتداول إشاعات بأن شركة آبل الأمريكية قد تتخلى عن منفذ الشحن “Lightning” الخاص بهواتف آيفون في العام القادم 2021، في حين نُشرت براءة إختراع جديدة توضح لنا كيف يمكن أن يحدث هذا الأمر.

تم اكتشاف البراءة لأول مرة بواسطة Apple Insider وتم تسميتها على أنها “جهاز إلكتروني بغلاف زجاجي”، وقد تم وصفه أيضًا بأنه “يحتوي الجهاز الإلكتروني على حاوية زجاجية سداسية الجوانب تحدد حجما داخليا وتتألف من عضو زجاجي أول وعضو زجاجي آخر.”

قدمت Apple براءة الاختراع في 15 أغسطس 2019، ونشرها مكتب براءات الاختراع يوم الخميس، وصدرت التقارير الموثوقة الأولى حول حركة المنافذ الكبيرة في ديسمبر 2019 من قبل محلل Apple الشهير Ming-Chi Kuo.

من الواضح أن الشيء الكبير الذي يجب ملاحظته هنا هو غياب منفذ الشحن، بالإضافة إلى عدم وجود أزرار من أي نوع، بما في ذلك أزرار مستوى الصوت التي سيكون التحكم بها عن طريق اللمس، خصوصاً وأن الزجاج يحيط بالهاتف من جميع الجوانب، مما يعني ان آيفون قد يتجه نحو تصميم سلس تماماً مغطى بالزجاج، و يمكن الإعتماد عليه تماماً بالشحن اللاسلكي.

في نهاية العام الماضي، أشار المحلل Kuo أن هاتف آيفون بدون منفذ الشحن التقليدي قد يكون متاحاً في عام 2021 من خلال نسخة آيفون 13 برو ماكس، بينما هواتف نفس العام الأخرى آيفون 13 و آيفون 13 برو ستحتفظ بالمنفذ.

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