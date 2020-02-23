كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور|”TITAN tilium stilform” قلم التيتانيوم المغناطيسي الجديد الحائز على جوائز

متابعة-سنيار: عاد Stilform إلى Kickstarter لإطلاق قلم التيتانيوم المغناطيسي الجديد الحائز على جوائز والذي تم تزويده بآلية مغناطيسية فريدة مقترنة بـ “تقنية الحبر المتطورة”.

وقال فريق تصميم القلم ومقره هامبورغ، في ألمانيا: “لقد حان الوقت للتعرف على Stilform PEN Titan – قلم حبر جاف من التيتانيوم عالي الجودة مع آلية مغناطيسية فريدة من نوعها، وتصميم بسيط وأنيق ومظهر أنيق، وللحصول على أفضل قلم يمكنك امتلاكه على الإطلاق، حققنا لمسة نهائية خالية من العيوب وقمنا بدمجها مع نفس العبوة المتميزة من قبل الشركة المصنعة لإعادة التعبئة الأكثر تقدما – SCHMIDT Technology – لنضمن لك تجربة كتابة رائعة، ومنذ أن أصدرنا قلم حبر جاف مغناطيسي في الحملة الأولى، حقق نجاحا كبيرا، ولأنه المنتج الأول والمفضل لدينا، واصلنا تحسين القلم مع الحفاظ على نفس جماليات الحائز على جائزة. ”

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“TITAN tilium stilform” متاح للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 99 يورو تقدم خصم 25 ٪ من سعر التجزئة الموصى به، ومن المتوقع أن يتم شحنه إلى الداعمين في جميع أنحاء العالم خلال شهر أبريل عام 2020.