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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: في مثل هذا اليوم.. كلبان يحققان رقما قياسيا لأطول رحلة فضائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه فى مثل هذا اليوم فى الفضاء، الموافق 22 فبراير ولكن من عام 1966، حقق الاتحاد السوفيتى أمر طريف يخص الأرقام القياسية فى الفضاء، وذلك من خلال طلاق كلبين فضاء فى مهمة من شأنها تسجيل رقم قياسى جديد لأطول رحلة فضائية، فلقد قضى كل من Veterok وUgolyok، اللذين تترجم أسماؤهما "Light Breeze" و"Coal"، 22 يومًا فى الدوران حول الأرض.
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، لم يتم تجاوز هذا السجل من جانب البشر أو الحيوانات حتى عام 1971، حيث عادت كلاب الفضاء إلى الأرض آمنة وسليمة، وساهمت مشاركتهم فى برنامج الفضاء السوفيتى، فى تمهيد الطريق أمام البشر ليطيروا بأمان فى الفضاء أيضًا.
لم تكن هذه المرة الأولى التى يسجل الاتحاد السوفيتى رقم قياسى فى الفضاء من خلال الكلاب، فقد كانت الكلبة لايكا هى أول حيوان يدور حول الأرض التى أطلقها السوفييت فى 3 نوفمبر من عام 1957، من منصة بايكونور فى كازاخستان بصاروخ سبوتنيك روسى، وكان هذا هو نفس النوع من الصواريخ المستخدمة لإطلاق أول قمر صناعى سبوتنيك.
كلاب السوفييت
وكانت الكلبة فى الثالثة من العمر تم التقاطها من شوارع موسكو، وقد اختارها برنامج الفضاء السوفيتى لصغر حجمها وطبعها الهادئ.
وعلى عكس رحلة الكلبين، أطلق الاتحاد السوفيتى هذه الرحلة ذهاب بلا عودة مما أدى لوفاة الكلبة وعدم عودتها للأرض، وذلك مع وجودها لمدة سبعة أيام من الأكسجين وقليلًا من الطعام على متن الطائرة.
وجدير بالذكر أن هناك حيوانات أخرى زارت الفضاء بالفعل، والتى قد يكون بعضها غريبًا بالنسبة لك، مثل الفئران والسمان والأرانب والقطط.
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