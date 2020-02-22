كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| مرة أخرى “SpaceX” تفقد “معزز صواريخ” “Falcon” فى البحر

متابعة-سنيار: في صباح يوم الاثنين، أطلقت شركة SpaceX بنجاح مجموعتها الخامسة من أقمار الإنترنت Starlink عبر صاروخ Falcon 9- ولكن الهبوط كان قاسيا بعض الشيء.

لم يتمكن معزز صواريخ الإطلاق من الهبوط كما هو مخطط له، حيث كان من المتوقع أن يهبط على متن منصة الهبوط بدون طيار التى تسمى “Of Course I Still Love You”، وذلك بعد حوالي ثماني دقائق و24 ثانية بعد الإطلاق، لكن بدلاً من ذلك، هبط الصاروخ المعزز في المحيط المجاور للمنصة.

وخلال بث SpaceX للمهمة، قال مهندس الأقمار الصناعية في Starlink، لورين ليون، الذي قدم تعليقا، بعد الهبوط الفاشل: “من الواضح أننا لم نقم بالهبوط هذه المرة”.

وفي وقت لاحق، أكد معلق آخر على البث الشبكي، “لسوء الحظ، لم نصل إلى المرحلة الأولى على متن طائرتنا بدون طيار، لكنها قامت بهبوط طفيف على الماء بجوار سفينة الطائرة بدون طيار بحيث تبدو كما لو كانت في قطعة واحدة “.

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جدير بالذكر أن المهمة الأساسية سارت على ما يرام، وستنضم أقمار Starlink التي تم إطلاقها بنجاح إلى شبكة حالية تأمل SpaceX أن تنمو إلى عشرات الآلاف خلال العقد القادم، وتتمثل الخطة في توفير الإنترنت عالي السرعة عبر الأرض.

وقد أصبحت شركة سبيس إكس جيدة في الهبوط وإعادة استخدام المعززات، لكن هذه ليست المرة الأولى التي تخسر فيها واحدا في البحر، ففي عام 2018، هبط المعزز الأساسي مباشرة في المحيط، وفي أبريل الماضي، تمكنت الشركة من الهبوط على ثلاث معززات من نوعية Falcon Heavy، لكن المعزز الأساسي، الذي هبط على المنصة سقط منها إلى المحيط وذلك في طريق عودته إلى الأرض.