تكنولوجيا: براءة إختراع تكشف عن بعض من مميزات Galaxy Note 20 القادم من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري في العمل على تطوير سلسلة Galaxy Note 20 بالفعل بعد أن كشفت رسمياً عن هواتف Galaxy S20 مؤخراً، وفي براءة إختراع جديدة لسامسونج كشف عن بعض من مميزات هاتف Galaxy Note 20.

تستعد شركة سامسونج لجلب مجموعة من التقنيات الجديدة لسلسلة هواتف Galaxy Note 20 القادمة، ولقد كشفت براءة إختراع جديدة لسامسونج عن الملامح الأولى لتقنيات تقدم لاحقاً في إصدارات الشركة.

سجلت شركة سامسونج براءة إختراع في مكتب USPTO الأمريكي، والتي إستعرضت التصميم المتوقع لهاتف Galaxy Note 20، وأيضاً بعض التقنيات الجديدة، حيث يظهر الهاتف في براءة الإختراع بتصميم منحني في الشاشة يحاكي تصميم هاتف Mate 30.

كما تكشف الحواف الجانبية للهاتف عن أزرار جانبية مادية، والتي تعود للتحكم في الصوتيات وتشغيل الهاتف، حيث تبرز الأزرار من الزجاج المنحني.

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من جانب أخر تضم براءة إختراع سامسونج مجموعة من التقنيات تشمل مستشعرات متطورة، يأتي من بينها مستشعر يكشف عن التخطيط الكهربي للقلب EMG، ومستشعر أخر لرسم كهربي للدماغ EEG، ومستشعر كهربي للقلب ECG، إلا أن براءة الإختراع لا تؤكد على تطبيق هذه التقنيات على هواتف Galaxy Note 20.

وتعود هذه المستشعرات لتدعم بشكل خاص المستخدمين في مجال الصحة، حيث يمكن لمستشعر EMG أن يحدد الأمراض العصبية، بينما يعمل مستشعر EEG على مراقبة التخطيط الكهربي والنشاط الكهربي للدماغ، بينما يعمل مستشعر ECG على رصد إيقاعات القلب الغير منتظمة.

أيضاً من بين التقنيات التي تكشف عنها براءة الإختراع في جهاز عرض holographic، والذي يتيح إلقاء صورة ثلاثية الأبعاد على أرض الواقع وفي بيئة حقيقية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذه الميزة مازالت غير مؤكد في تصميم Galaxy Note 20، كما تشير براءة الإختراع بشكل عام إلى خطط سامسونج لجلب تقنية مميزة في سلسلة Galaxy Note 20 القادمة.

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