تكنولوجيا: مراجعة للحاسب المحمول ASUS ROG Zephyrus S GX502GW

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضافت شركة ASUS عضو جديد ضمن مجموعة حواسب Zephyrus الخاصة للألعاب، وهو الحاسب المحمول Zephyrus S GX502GW. وعلى ما يبدو، فإن هذا الحاسب يتمتع بقدرات هائلة والتي من شأنها أن تجعله حاسب مميز وقوي جدًا للألعاب.

إليكم مراجعة للحاسب المحمول ASUS ROG Zephyrus S GX502GW:

التصميم

يأتي الحاسب المحمول بتصميم عملي أكثر بكثير من إصدار GX531 السابق، فهو يتضمن مسند ذراع مناسب مع لوحة مفاتيح متطورة، والأهم من ذلك هو أن وزنه أخف من الإصدار السابق حيث يبلغ سُمكه 19 ملم ويأتي بوزن 2.1 كجم.

ولقد صممت ASUS الغطاء السفلي ليرتفع عند رفع غطاء الحاسب المحمول، والهدف وراء ذلك هو تحسين تدفق الهواء وتقليل درجات الحرارة الداخلية والتي من المفترض أن تساعد بعد ذلك في تقليل الاختناق الحراري.

وقد تم تزويد الحاسب بعدد من المنافذ، بما في ذلك أثنين من نوع USB-A مع منفذ من نوع USB-C (الجيل الثاني)، ويوجد أيضًا منفذ HDMI 2.0 والذي يوفر دقة الـ 4K، هذا وبالإضافة إلى منافذ للسماعة والميكروفون.

ومع ذلك، لا يدعم الحاسب منفذ Thunderbolt 3.0 أو قارئ للذاكرة.

الشاشة

يأتي حاسب GX502 مع شاشة معتمدة من X-Rite Pantone، وتقوم شركة ASUS الآن بمعايرة كل إصدار لإنتاج أفضل الألوان خارج الصندوق.

وتأتي الشاشة من نوع IPS بحجم 15.6 بوصة مع دقة 1920 × 1080 بكسل ونسبة أبعاد 16:9 وتردد 144 هرتز.

تظهر الألوان بشكل ممتاز للغاية مع شاشة هذا الحاسب وهذا شيء ستلاحظه، فتوفر الشاشة 97% على الـ SRGB مع 60% على الـ Adobe RGB، وهذا يعني أن الحاسب سيكون ممتاز في مسألة تحرير الصور والملتيميديا والألعاب.

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أما عن نسبة التباين، فظهر اللون الأسود بشكل جيد جدًا، ليس بالأفضل ولكن بشكل رائع وستلاحظه. وينطبق الشيء نفسه في مستوي الإضاءة الخاص بالشاشة.

الأداء

يعمل الحاسب المحمول بواسطة معالج Core i7-9750H من إنتل والذي يعتبر واحدًا من أفضل المعالجات الموجودة في عالم الحاسبات المحمولة، وهذا لأنه يحتوي على ستة أنوية مما يثبت قدراته بشكل رهيب مع هذا الحاسب المحمول من ناحية تعدد المهام وتحملها.

كما قد تم تزويد الحاسب المحمول بكرت الشاشة GeForce RTX 2070 من إنفيديا بسعة 8 جيجابايت، ويعتبر كرت الشاشة هذا مناسب وممتاز جدًا مع شاشة هذا الحاسب والتي تدعم الـ 144 هرتز بدقة 1080 بكسل.

جدير بالذكر أن هذا الحاسب مزود بالـ G-Sync والـ Optimus، وهذا يعتبر أيضًا مناسب جدًا مع أداء شاشة هذا الحاسب.

يتوفر الحاسب بسعة 32 جيجابايت مع ذاكرة DDR4 و512 جيجابايت مع ذاكرة SSD، وهو يدعم كل من الواي فاي والبلوتوث إصدار 5.0.

البطارية

مع الاستخدام العادي بدون أي ضغوطات، ستوفر لك البطارية فوق الخمس ساعات من التشغيل مع ضبط الإضاءة والواي فاي بشكل مباشر. أما مع الضغط، فستعطيك ساعة وعشرين دقيقة.

السعر

يتوفر الحاسب المحمول ASUS ROG Zephyrus S GX502GW بسعر ريال 9999 سعودي أي ما يعادل تقريبا 2666 دولار أمريكي. ولمزيد من التفاصيل في هذا

0.00 يعتبر حاسب Zephyrus S GX502GW حاسب مخصص للألعاب متطور وقوي من ناحية الأداء، أهم ما يميز هذا الحاسب هو المعالج فائق السرعة والذي يعد مناسب جدًا للألعاب، هذا وبالإضافة إلى وزنه الخفيف. 8.0/10 الإيجابيات تصميم قوي مع وزن خفيف

لوحة مفاتيح سريعة

شاشة ممتازة بتردد 144 هرتز

معالج فائق وكرت شاشة مميز

سعر مناسب السلبيات يفتقر إلى منفذ Thuderbolt 3.0

يفتقر إلى قارئ الشاشة

أداء بطارية ليس بالأفضل

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