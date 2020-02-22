تكنولوجيا: ابل تخطط لدعم إستخدام تطبيقات خارجية إفتراضية على أجهزتها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير نشر في بلومبرغ مؤخراً عن خطط ابل القادمة لدعم إستبدال تطبيقات الشركة الإفتراضية على أجهزتها المحمولة بتطبيقات جهات خارجية.

تستعد شركة ابل لدعم التطبيقات الخارجية على أجهزة الشركة المحمولة من هواتف الأيفون، وأجهزة الآيباد ومكبرات HomePod الصوتية، حيث يمكن إستبدال تطبيقات الشركة الإفتراضية على أجهزة الشركة بتطبيقات جهات خارجية منافسة.

كان نظام ابل لأجهزتها المحمولة نظام مغلق منذ إنطلاق متجر تطبيقات ابل خلال 2008، حيث لم تتيح عملاق التكنولوجيا إستبدال التطبيقات الإفتراضية المثبتة على أجهزتها بأي بدائل منافسة من جهات خارجية، وهو ما يشكل صعوبة على مطوري التطبيقات المنافسة.

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من جانب أخر لم تقدم بعض التطبيقات المنافسة لتطبيقات ابل الإفتراضية التجربة ذاتها المقدمة من ابل، فعلى سبيل المثال عند النقر على رابط تم إرساله إلى أجهزة الآيباد أو هواتف الأيفون فإن متصفح سفاري بفتح بشكل تلقائي لعرض الصفحة، وهي من المميزات التي غابت عن متصفح كروم، و Firefox.

أيضاً عند النقر على رابط بريد إلكتروني على هاتف الأيفون على سبيل المثال، يتم نقل المستخدم إلى تطبيق Apple Mail، دون أي خيار للتبديل إلى تطبيق منافس.

ولقد أكد مصدر التسريبات على أن ابل تعقد إجتماعات لمناقشة هذا التغيير، الذي يتيح لمستخدمي أجهزة الشركة المحمولة التبديل إلى خدمات خارجية إفتراضية لتبدأ الشركة بذلك تخفيف القيود التي فرضتها خلال السنوات الماضية على أجهزتها المحمولة، وأيضاً خفض القيود التي فرضت من الشركة على إستخدام تطبيقات الموسيقى الخارجية على أجهزتها المحمولة.

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