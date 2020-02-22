تلفاز Realme الأول قادم في الربع الثاني من هذا العام، وإسوارة الشركة ستكون متوفرة بثلاثة ألوان

فاطمة أيت طالب - دبي - كان من المقرر في الأصل أن تقوم شركة Realme بالكشف عن هاتفها الرائد المقبل Realme X50 Pro وأول تلفزيون ذكي لها بالمؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 يوم 24 فبراير. ولكن مع إلغاء هذا الحدث، ستكشف الشركة عن الهاتف Realme X50 Pro 5G في نفس الحدث من خلال حدث عبر الإنترنت بالعاصمة الإسبانية، مدريد، وحدث فعلي في نفس الوقت بالعاصمة الهندية، نيودلهي.

كشفت شركة Realme عن الكثير من ميزات الهاتف Realme X50 Pro بالفعل، ولكنها فضلت إلتزام الصمت بشأن تلفازها الذكي. لقد تم التشويق لهذا التلفاز مؤخرًا بالهند، وفي مقابلة على اليوتيوب، كشف الرئيس التنفيذي لشركة Realme في الهند، السيد Madhav Sheth أن التلفاز الذكي الأول للشركة سيصل إلى الهند في الربع الثاني من العام 2020.

وبالإضافة إلى ذلك، كشف السيد Madhav Sheth عن إسوارة اللياقة البدنية الأولى من الشركة، والتي من المرجح أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي يوم 24 فبراير، وهي الإسوارة التي ستأتي مع مستشعر ضربات القلب، وشاشة من نوع OLED، فضلا عن موصل USB. وعلاوة على ذلك، فسوف تكون هذه الإسوارة متوفرة بثلاثة ألوان مختلفة، بما في ذلك الأصفر والأسود.

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وإلى جانب كل ذلك، أعطانا الرئيس التنفيذي لشركة Realme في الهند، السيد Madhav Sheth لمحة عن تطبيق Realme Link الذي أعلنت عنه الشركة مؤخرًا، وأكد لنا أن الشركة تعمل بالفعل على سماعات الأذن اللاسلكية Realme Buds Air Neo.

وعلاوة على ذلك، كشف لنا السيد Madhav Sheth أننا سنسمع المزيد عن الهاتف Realme 6 في ” المستقبل القريب جدًا ” وأن سلسلة Realme U Series ستعود بهيئة جديدة. يمكنك مشاهدة المقابلة كاملة أدناه للحصول على المزيد من التفاصيل.