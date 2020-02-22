آبل قد تُصدر شاحن جديد هذا العام من أجل أجهزتها المحمولة، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - آبل لديها شواحن مختلفة لمنتجات مختلفة. هناك شواحن خاصة لهواتف iPhone ولوحيات iPad وحواسيب MacBook. ومع ذلك، في المستقبل، تم التكهن بأن شركة آبل قد تصدر شاحنًا جديدًا موحدًا، مما يتيح للمستخدمين شحن أنواع مختلفة من المنتجات بإستخدام الشاحن نفسه.

هذا وفقا لتقرير صادر عن IT Home والذي يقول أن العديد من الشركات، بما في ذلك آبل، تعمل على أجهزة شحن جديدة تستند على Gallium Nitride. سيكون هذا عبارة عن شاحن USB Type-C يدعم على ما يبدو الشحن السريع بقوة تصل إلى 65W، وأن هذه الشركات تخطط لإطلاقها هذا العام.

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على الرغم من أن أجهزة الشحن، على الأقل من السطح، تبدو جميعها متشابهة إلى حد ما، فإن الإنتقال إلى أجهزة الشحن التي تستند على Gallium Nitride سيكون لها بالتأكيد تأثير على القطاع. هذا بسبب إختلاف التقنية المستخدمة عن شواحن السيليكون الحالية، فهي تستخدم مكونات أقل. وهذا بدوره سيسمح للشركات بإنشاء شواحن أصغر حجمًا وأكثر كفاءة.

يُقال أيضًا أن الشواحن التي تستند على Gallium Nitride لديها القدرة على ضبط إخراج الطاقة تلقائيًا وفقا للأجهزة المقترنة بها. هذا يعني أنه إذا كانت شركة آبل ستُطلق هذا الشاحن، فيمكنه ضبط الإخراج تلقائيًا من خلال معرفة ما إذا كان iPhone أو iPad أو MacBook هو الجهاز المقترن به. وبغنى عن القول، يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، فكل ما قيل حتى الآن لا يزال يندرج ضمن خانة الشائعات، ولكن نأمل أن نحصل على المزيد من التفاصيل لمشاركتها في المستقبل القريب.