مايكروسوفت ستجلب تطبيق مكافحة الفيروسات الخاص بها لأجهزة الأندرويد و iOS

فاطمة أيت طالب - دبي - في سوق الأجهز المحمولة، تواصل شركة مايكروسوفت المنافسة ولا ترضى بالإستسلام. بعدما فشلت في تجربة تصنيع هواتفها الذكية الخاصة مع نظام التشغيل الخاص بها، قررت شركة مايكروسوفت بدلاً من ذلك إصدار التطبيقات الخاصة بها لكل من أجهزة iOS والأندرويد. الآن يبدو أن شركة مايكروسوفت سوف تتوسع في ذلك من خلال إطلاق برنامج مكافحة الفيروسات الخاص بها.

سبق للشركة أن قامت بإصدار تطبيق مكافحة الفيروسات Microsoft Defender للحواسيب التي تعمل بنظام MacOS في العام الماضي، ولكن الشركة أعلنت الآن أنها ستقوم بجلب هذا التطبيق إلى أجهزة الأندرويد و iOS كذلك.

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ووفقا لشركة مايكروسوفت، فقد صرحت بالقول : ” توفير حماية شاملة عبر منصات متعددة من خلال حل واحد وعرض مُبسط يُعد أكثر أهمية من أي وقت مضى. في الأسبوع القادم في مؤتمر RSA، سنُوفر معاينة لإستثماراتنا في الدفاع عن التهديدات التي تواجه الأجهزة المحمولة مع العمل الذي نقوم به لتقديم حلولنا لنظامي الأندرويد و iOS “.

ستقوم شركة مايكروسوفت بالكشف عن المزيد من التفاصيل حول التطبيق في الأسبوع المقبل، لذلك سنقوم بمشاركة هذه التفاصيل معك بعد ذلك. ومع ذلك، سيكون من المثير للإهتمام معرفة نوع الحماية التي يمكن أن تقدمها مايكروسوفت لأجهزة iOS. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نهج آبل لمفهوم الحديقة المسورة مع تطبيقات الطرف الثالث مما يؤدي إلى الحد من وظائفها في بعض الأحيان “.