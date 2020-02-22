شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: جميع المؤسسات تحتاج إلى قواعد تنظم الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيلون ماسك الرئيس التنفيذى ومؤسس شركتي سبيس إكس وتسلا في تغريدة على موقع تويتر أن جميع المؤسسات التي تطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى قواعد تنظم عملها، وأفرد موقع تيك كرانش مساحةً كبيرة للحديث عن ذلك، وتفاعل ماسك مع مقالٍ طويل نشرته دورية إم آي تي تكنولوجي ريفيو عن مختبر أوبن إيه آي لأبحاث الذكاء الاصطناعي الذي شارك في تأسيسه مع آخرين.

وبحسب موقع مرصد المستقبل الإماراتى، فيتعاون المختبر مع فريق لتطوير تطبيقات ذكاء اصطناعي آمنة وأخلاقية تفيد العالم، لكن المقال انتقد تراجع شفافية المختبر ولذا قال ماسك أنه بحاجة إلى مزيد من الشفافية، فيما تثير قدرة ماسك على تفخيم ذاته أو جلدها الإعجاب لكنها ليست صادمة لأن رواد الأعمال يرغبون دائمًا في وضع القواعد التي تنظم أعمالهم بدلًا من ترك الأمر للحكومات.

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على جانب آخر تشير دراسة جديدة إلى أن العلماء قد يكونون بحاجة إلى التفكير مرتين عند استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في البحث عن الحياة خارج كوكب الأرض، حيث استخدم فريق إسباني نظام الذكاء الاصطناعي لتفسير شكل بصورة لوكالة ناسا عن حفرة على الكوكب القزم سيريس، ثم جمع الباحثون 163 متطوعًا بدون تدريب في علم الفلك لوصف ما رأوه على صورة الحفرة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بينما اكتشف الذكاء الاصطناعي مربعًا ومثلثًا، فإن غالبية البشر قاموا فقط بتفسير المربع، ولكن بمجرد الإشارة إلى المثلث الذى تعرف عليه الذكاء الاصطناعى للبشر، ارتفع عدد الأشخاص الذين قالوا إنهم يرونه من 7 % إلى 56 %.