الهاتف Meizu 17 سيصل في شهر أبريل المقبل، وسيضم شاشة 90Hz

فاطمة أيت طالب - دبي - هواتف Meizu تبدو غريبة إلى حد ما ولكن هذا لا يعني بأنها لا تملك قاعدة المعجبين الخاصة بها. وبالنسبة لأولئك الذين ينتظرون بفارغ الصبر الحصول على الهاتف الرائد المقبل لشركة Meizu، فنحن هنا مع بعض الأنباء السارة وبعض الأخبار السيئة.

الخبر السيء هو أنه يتعين عليك الإنتظار حتى شهر أبريل المقبل حتى تشهد لحظة الإعلان الرسمي عن الهاتف، في حين يتمثل الخبر السار في أن الهاتف الرائد المقبل لشركة Meizu والذي من المرجح أن يحمل إسم Meizu 17، سيضم شاشة OLED بمعدل تحديث يبلغ 90Hz. هذا على الأقل ما أشار إليه مُسرب ذو سمعة جيدة على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo.





هذا المُسرب نشر كذلك صور من واجهة مستخدم الهاتف، وهي الصور التي تكشف لنا كيف ستبدو واجهة FlymeOS الجديدة القادمة من شركة Meizu، وهي الواجهة التي تبدو مسطحة وبسيطة ونظيفة على غرار واجهة MIUI الأحدث من شركة Xiaomi. وإلى جانب ذلك، فهذه الصور تؤكد لنا كذلك أن الهاتف سيضم شاشة بدقة +FullHD. ووفقا للشائعات السابقة، فمن المفترض أن يأتي هذا الهاتف كذلك مع المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم.