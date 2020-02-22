الهاتف Galaxy Z Flip Thom Browne Edition ينفد بدوره في كوريا الجنوبية

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن الهاتف Galaxy Z Flip القابل للطي يحظى بطلب كبير أو نقص في المخزون. مهما كانت الحالة، فهو أصبح غير متوفر في العديد من البلدان. قامت شركة سامسونج بتجديد المخزون اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن سرعان ما نفد مرة أخرى. وعلاوة على ذلك، فقد سمعنا في وقت سابق من هذا اليوم كذلك أن نفس الهاتف نفد في غضون بضع دقائق في الهند، والآن علمنا أيضًا أن نسخة Thom Browne من الهاتف Galaxy Z Flip نفدت هي الأخرى في كوريا الجنوبية. وبطبيعة الحال، لم تكشف لنا شركة سامسونج عن عدد الوحدات التي بيعت من هذه النسخة.

ووفقًا للتقارير، فقد كان الطلب على نسخة Thom Browne من الهاتف Galaxy Z Flip مرتفعًا جدًا لدرجة تعطل فيها الموقع الرسمي لشركة سامسونج على شبكة الإنترنت، ولو كان ذلك لفترة وجيزة. قامت سامسونج في الأصل بإنشاء العديد من الأكشاك في العالم الواقعي لبيع الهاتف، ولكنها قررت إلغاؤها لمنع الأشخاص من الخروج بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

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للتذكير، فقد تم تصميم الهاتف Galaxy Z Flip Thom Browne Edition من قبل شركة سامسونج بالتعاون مع الشركة الأمريكية الرائدة في مجال الموضة، Thom Browne. بطبيعة الحال، الهاتف Galaxy Z Flip Thom Browne Edition يمتاز بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Galaxy Z Flip العادي بإستثناء أنه حصل على بعض الإضافات البسيطة التي من شأنها أن تخبر الجميع من حولك بأنك لا تحمل النسخة العادية من الهاتف Galaxy Z Flip، وإنما تحمل نسخة Thom Browne الفاخرة.

وبغض النظر عن الهاتف Galaxy Z Flip Thom Browne Editon، فعلبة هذا الهاتف تشمل أيضًا غطاء واقي خاص للهاتف، ونسخة خاصة من سماعات +Galaxy Buds اللاسلكية، فضلا عن نسخة خاصة من الساعة الذكية Galaxy Watch Active 2.