الهاتف OnePlus 8 Pro يظهر من جديد، وهذه المرة في صورة مسربة واقعية

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر أكتوبر من العام الماضي حصلنا على أولى الصور الحاسوبية التي تجسد لنا كيف سيبدو تصميم الهاتف OnePlus 8 Pro القادم من شركة OnePlus. أما وقد قلنا ذلك، فنحن هنا اليوم مع أول صورة مسربة واقعية لهذا الهاتف.

هذه الصورة المسربة الجديدة والموجودة أدناه تعرض لنا الواجهة الخلفية للهاتف OnePlus 8 Pro، وهي لا تكشف لنا عن أي شيء جديد بإستثناء تأكيد صحة التسريبات السابقة. وكما تلاحظون، الهاتف OnePlus 8 Pro سيضم ثلاث كاميرات بوضعية عمودية في الجزء الأوسط من الواجهة الخلفية، وتتواجد بجانبها كاميرا Time Of Flight والفلاش LED في الأسفل. وبصرف النظر عن الهاتف OnePlus 8 Pro، فقد حصلنا كذلك على صور مسربة للهاتف OnePlus 8 العادي، وهذا الأخير سيحمل بدوره نفس التصميم بإستثناء أنه سيفتقر إلى كاميرا Time Of Flight، وسيضم سماعة أذن صغيرة وإطار عريض نسبيًا في الجزء العلوي من الشاشة.

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التسريبات والشائعات السابقة ذكرت كذلك أن شركة OnePlus تستعد للكشف عن هاتف آخر كجزء من تشكيلة OnePlus 8 Series يُدعى OnePlus 8 Lite، ولكن هذا الأخير سيحمل تصميم مختلف، وسيأتي مع كاميرتين فقط في الواجهة الخلفية. عمومًا، من المرجح أن تقوم شركة OnePlus بالإعلان رسميًا عن هذه الهواتف الذكية الثلاثة في شهر مارس أو أبريل.

وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن الهاتف OnePlus 8 Pro سيضم شاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش وبمعدل تحديث يبلغ 120Hz، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 50W. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة OxygenOS التابعة للشركة.